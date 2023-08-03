الخميس 03 آب 2023
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تجارة الأردن تشارك بالملتقى العربي الاول للمصارف و رجال الاعمال

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ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان
 شارك ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، ممثلا عن غرفة تجارة الاردن في الملتقى العربي الاول للمصارف و رجال الاعمال ، الذي ينظمه  اتحاد المصارف العربيه بالعاصمة بيروت.اضافة اعلان

واشار سلطان في بيان اليوم إلى أنه التقى على هامش الملتقى مع وزير الاقتصاد اللبناني امين سلام والامين العام لاتحاد الغرف العربيه الدكتور خالد حنفي والامين العام لاتحاد المصارف العربيه وسام فتوح.

ولفت إلى أن غرفة تجارة الأردن حريصة دائما على المشاركة بالملتقيات والفعاليات الاقتصادية العربية، بهدف تعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص العربي والترويج للفرص الاقتصادية بالمملكة ولا سيما بقطاعي التجارة والخدمات.

 وبين أن الملتقى يهدف الى تعزيز التعاون المشترك والتمويل فيما بين القطاعات الاقتصادية العربية، مع التركيز على القطاع المصرفي والقطاعات التجارية.

وحسب سلطان يشارك بالملتقى خبراء ومستثمرين واقتصاديين ومصرفيين عرب، يجمعهم حرص مشترك على التعاون والتكامل بمجالات متعددة من الاقتصاد، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية تستدعى أن يكون هناك تعاونا عربيا مشتركا لتجاوز تبعاتها.
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