"تجارة الأردن": دعم الغرف التجارية وتعزيز دورها أولوية المرحلة

طارق الدعجة

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عمان-أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن تمكين الغرف التجارية المنتشرة بالمملكة وتعزيز دورها الاقتصادي يعد من أولويات عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة.وأشار الحاج توفيق خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة أمس إلى أن دعم غرف التجارة بعموم المملكة أولوية لتجارة الأردن بالمرحلة المقبلة لتمكينها من رفع سوية خدماتها المقدمة لمنتسبيها، إلى جانب تأهيل وتدريب كوادرها، بالإضافة لوجود خطة لربط الغرف التجارية إلكترونيا مع بعضها البعض.ولفت الحاج توفيق إلى أن مجلس الإدارة سيواصل زياراته الميدانية لغرف التجارة بمرافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاستماع إلى القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي.ويوجد في المملكة 16 غرفة تجارية تتشكل مجالس إدارتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس فيما تتشكل غرفة تجارة الأردن التي تعتبر مظلة القطاع التجاري والخدمي من 30 عضوا هم رؤساء الغرف التجارية بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من غرفة تجارة عمان علاوة عن الفائزين من القطاعات التجارية العشرة.وتم خلال الاجتماع إقرار التقرير الإداري لأعمال مجلسها خلال العام الماضي، بالاضافة إلى تعيين مدقق حسابات.وفوضت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي ترأسه الحاج توفيق مجلس الإدارة بالسير بما يراه مناسبا بخصوص الدراسة المتعلقة باستراتيجية الغرفة وتطويرها الإداري، وإجراء المناسب بخصوصها.وتضمن التقرير السنوي أهم النشاطات التي واكبت أعمال تجارة الأردن خلال عام 2022، والمتعلقة بالقضايا المحلية وشؤون غرف التجارة بالمملكة، ومشاركتها في اللجان المنبثقة عن وزارات ومؤسسات القطاع العام، والمقترحات والتعديلات التي قدمتها حول عددا من المشاريع ذات الصلة بعمل القطاع التجاري.كما تضمن التقرير زيارات الوفود التجارية للغرفة، واللجان ومجالس الأعمال التي شاركت فيها، إلى جانب نشاطها باتحاد غرف التجارة العربية والغرف العربية الاجنبية المشتركة، والمؤتمرات والمنديات وورش العمل التي اقيمت خارج المملكة.وتم خلال الاجتماع عرض سياسة غرفة تجارة الأردن بالمرحلة المقبلة والتي تتمحور حول دعم وتعزيز التعاون مع غرف التجارة والقطاعات التجارية، والارتقاء بأداء غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة من خلال تعزيز القدرات ورفع كفاءة العاملين فيها وتطوير الانظمة الإدارية والتقنية.كما تسعى الغرفة إلى تنمية قطاعي التجارة والخدمات وتفعيل دور القطاعات التجارية والخدمية ودعمها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين والتعاون مع الجهات العربية والدولية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، وانشاء دليل خدمات ارشادي، وتطوير أساليب الرقابة الادارية.وتسعى تجارة الأردن كذلك إلى العمل مع الغرف التجارية بالمملكة لتطوير الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري والخدمي الخدمات المقدمة من قبل الغرف وتعزيز المسؤولية المجتمعية، تنمية الموارد المالية للغرفة، وزيادة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص العربي والأجنبي لخدمة الاقتصاد الوطني.