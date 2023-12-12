تجارة عمان تبحث التعاون الاقتصادي مع باكستان

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بحث النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سُبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض التجارية وتطوير وسائل التعاون الاقتصادي المشترك.وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، هنأ الخطيب السفير إقبال بتعيينه سفيرا لجمهورية باكستان الاسلامية في عمان وتمنى له التوفيق في موقعه الجديد، مؤكدا استعداد مجلس ادارة الغرفة التام لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الباكستانية.وقال الخطيب إن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.وأكد خلال اللقاء، أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها اليوم قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودهاجلالة الملك.