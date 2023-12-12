الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة عمان تبحث التعاون الاقتصادي مع باكستان

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
 بحث النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سُبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض التجارية وتطوير وسائل التعاون الاقتصادي المشترك.اضافة اعلان
وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، هنأ الخطيب السفير إقبال بتعيينه سفيرا لجمهورية باكستان الاسلامية في عمان وتمنى له التوفيق في موقعه الجديد، مؤكدا استعداد مجلس ادارة الغرفة التام لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الباكستانية.
وقال الخطيب إن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.
وأكد خلال اللقاء، أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها اليوم قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها 
جلالة الملك.
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