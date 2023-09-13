تجارة عمان تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مولدوفا

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بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير جمهورية مولدوفا غير المقيم لدى المملكة ديمتري كرويتور، سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.وبحسب بيان الغرفة، اليوم الأربعاء، ناقش الجانبان أهمية التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية، وأكدا أهمية دور السفارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل عام والتجاري بشكل خاص بين البلدين.وقال النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، إن المبادلات التجارية بين البلدين متواضعة، مشيرا إلى ان عدم وجود خطوط طيران مباشرة، أو شحن جوي وبحري من جهة، وعدم سهولة الحصول على التأشيرات لدخول جمهورية مولدوفا من جهة أخرى من شأنه التأثير سلبا على حركة النشاط التجاري وحركة الأفراد بين البلدين.وأكد ضرورة العمل على استغلال الفرص والمجالات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري وبذل الجهود لتعزيزها، والتعاون في المجالات السياحية، حيث تزخر البلدان بالمعالم الأثرية والسياحية، خصوصا السياحة الدينية في الأردن.وأشار الخطيب إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم ما بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية مولدوفا قبل نهاية العام الحالي، كخطوة أولى لتعزيز الشراكة بين القطاع التجاري في البلدين وجعلها فاعلة وملموسة على أرض الواقع ما ينعكس على أداء القطاع التجاري وتنشيط أعماله.من جانبه، قال السفير كرويتور، إن بلاده التي تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا و‌رومانيا، تؤمن بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما بقطاعات السياحة والزراعة، مؤكدا ان بلاده تشتهر أيضا بخصوبة التربة فيها حيث أنها تقوم بتصدير القمح والذرة وأغلب المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه.وأوضح السفير اهتمام السفارة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان لتسريع وتيرة توقيع مذكرة التفاهم والمساهمة في تبادل المعلومات الاقتصادية وتوفير قاعدة بيانات للسلع التجارية بين البلدين، لافتا الى أن القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لتنشيط الحركة التجارية.بدورهما، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان وعضو مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية، خلال حضورهما اللقاء، استعداد الغرفة لتعميم أي فرص تجارية متوفرة في جمهورية مولدوفا على منتسبيها والتشبيك مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأشارا إلى أهمية تبادل الوفود التجارية للتعرف على الفرص الواعدة والترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بما يعود بالفائدة على البلدين، والتركيز على قطاعات محددة يبنى عليها قصص النجاح والتوسع في قطاعات تجارية أخرى.وشددا على أهمية التعاون في المجال السياحي، وأشارا الى استعداد الغرفة للتنسيق مع القطاع السياحي في الأردن لعمل برامج سياحية بأسعار مناسبة للمجموعات السياحية في جمهورية مولدوفا للاطلاع على المواقع السياحية والأثرية في المملكة.من جانبه، لفت مدير عام الغرفة هشام الدويك، خلال اللقاء الذي حضرته القنصل في سفارة مولدوفا فيكتوريا بودي والقنصل الفخري لجمهورية مولدوفا في المملكة مازن طنطش، إلى فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وآفاق تعزيزها في العديد من القطاعات الواعدة.