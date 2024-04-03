الخميس 04 نيسان 2024
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تجديد شهادة المفتاح الأخضر العالمية لمطعم سيليكا – أيلة

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تجديد شهادة المفتاح الأخضر العالمية لمطعم سيليكا – أيلة
عمان -الغد- جدد مطعم سيليكا في أيلة حصوله على العلامة البيئية العالمية للمفتاح الأخضر للسنة الثانية، وذلك لالتزامه بالقواعد البيئية الخاصة بالصحة العامة والسياحة المستدامة، ليحافظ على ريادته الإقليمية، إذ يعتبر أول مطعم في الأردن وفي الشرق الأوسط يحصل على هذه العلامة ويحافظ على اعتمادها.اضافة اعلان
ويأتي تجديد حصول مطعم سيليكا على شهادة المفتاح الأخضر العالمية بعد عملية التدقيق التي نفذها المشغّل الوطني للبرنامج -الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية - وموافقة اللجنة الوطنية للبرنامج التي تضم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمفوضية السياحة، وزارة السياحة الاردنية، شركة مياه العقبة وجمعية الفنادق الأردنية والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.
أكد المشغل الوطني لبرنامج المفتاح الأخضر في الأردن، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية أن تجديد اعتماد مطعم سيليكا في واحة أيلة، يعتبر إنجازا نوعيا ويسهم في تحقيق متطلبات السياحة المستدامة ويشجع المبادرات والمشاريع ذات العلاقة والمعنية بتخفيف آثار التغير المناخي ودمج كافة القطاعات ومساهماتها الفعالة في هذه القضية على المستويين الوطني والعالمي.
وثمن أيضاً اهتمام شركة واحة أيلة للتطوير في متابعة وتحقيق المعايير الصديقة للبيئة لها ولمنشآتها التابعة من خلال الحرص على حصولها على  أبرز العلامات البيئية العالمية والتي تشمل على المفتاح الأخضر وبرنامج العلم الأزرق، والتي تعد برامج ريادية تطبق على آلاف المنشآت والمواقع  حول العالم وتحظى باعتراف من قبل كل من منظمة السياحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيره إلى أن أيلة حققت امتيازا لرفع ثلاثة أعلام للعلم الأزرق وعلمين  للمفتاح الأخضر في مرافق متنوعة الخدمات لتكون من أوائل المشاريع الإقليمية، التي تصل لهذا العدد ضمن فئة المجمعات السياحية المسوّرة المتعددة الأغراض.
بدوره اعتبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، أن تجديد الشهادة للسنة الثانية على التوالي يعد تقديرا دوليا لإنجازات أيلة في مجال الحفاظ على البيئة ومراعاة المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة البيئية لما لها من دور كبير في الحفاظ على الموارد الطّبيعية والحد من استنزافها وتوفير مصادر بديلة للطّاقة وتقليل التلوّث.
وأشار إلى العديد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها وشاركت فيها شركة واحة أيلة سعيا منها لدعم منظومة الاستدامة وتعزيز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحماية مواطن التنوع البيولوجي في منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويضاف هذا الإنجاز النوعي إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها أيلة كأحد المشاريع الإقليمية الرائدة في التنمية المستدامة، وكان أبرزها رفع العلم الأزرق البيئي في عدة مرافق داخل أيلة  من ضمنها نادي شاطىء B12  ونادي شاطىء La Plage ومارينا أيلة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحافظة على بيئة خالية من التلوث ورفيقة بالصحة العامة وتطبيقها لبرامج للتوعية البيئية ضمن إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية.
يشار إلى أن فندق حياة ريجنسي العقبة أيلة حاصل على العلامة البيئية العالمية المفتاح الأخضر عن فئة الفنادق تتويجاً لجهوده والتزامه في القواعد البيئية الخاصة بالصحة العامة والسياحة المستدامة.
وتتكون المعايير الدولية للمفتاح الأخضر من (معايير إلزامية أو إرشادية) وهي أساسية في جميع الدول المشاركة في البرنامج ولديها مشغلان وطنيان، ومن الممكن إضافة أو تعزيز المعايير للتكيف مع التشريعات الوطنية، والبنية التحتية، والمناخ، والثقافة. وتركز المعايير على الإدارة البيئية مع المتطلبات الفنية بالإضافة إلى مشاركة الزوار والموظفين والموردين والمجتمع المحلي. وتتكون المعايير الدولية من مجموعة كبيرة من المعايير التي تتناول مواضيع الإدارة البيئية، المياه، النفايات، الطاقة، وإشراك وتوعية الزوار والموظفين، إدارة الأطعمة والمشروبات، والأماكن المحيطة، وما إلى ذلك.
ويقع مطعم سيليكا في نادي أيلة للجولف ويطل على ملعب الجولف المصمم بواسطة جريج نورمان بمساحة مطعم 500 متر مربع، وهو المكان المثالي لتناول المشروبات الباردة والطبيعية  بعد جولة من الجولف أو وجبة فطور وغداء عائلية في عطلات نهاية الأسبوع. ويقدم المطعم المأكولات والمشروبات على الإفطار والغداء والعشاء.
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