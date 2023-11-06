تحسن بالاقتصاد الوطني.. فكيف نحميه من تبعات العدوان على غزة؟

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- حققت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنا واضحا منذ بداية العام الحالي قياسا بما كان عليه خلال العام الماضي وفي فترة جائحة كورونا، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي وتنامى حجم الصادرات الوطنية، وانخفض عجز الميزان التجاري إلى جانب انخفاض معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية، ما يعكس الحالة الإيجابية التي يمر بها الاقتصاد الأردني.وعزا خبراء اقتصاديون التحسن إلى الإجراءات الإصلاحية التي قادتها الحكومة سواء من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصاد أو من خلال الاجراءات المباشرة من قبل الحكومة، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الضريبية وأخرى متعلقة بالبيئة الاستثمارية فضلا عن تنفيذ برنامج دعم القطاع الخاص من خلال مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، إلى جانب التزام الحكومة بالبرامج التصحيحية التي صممها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني.وبغية تعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وحمايته من تبعات حرب الاحتلال على غزة، دعا الخبراء إلى ضرورة زيادة حجم الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي لتمكينه من زيادة الصادرات، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على المواطنين لزيادة حجم النشاط الاقتصادي الذي ينعكس على النمو الاقتصادي، إلى جانب وجوب العمل على دعم القطاع السياحي وتوفير كافة الظروف التي تضمن ديمومة تحسنه في السنوات الأخيرة.كما دعا هؤلاء إلى إعادة النظر بكلف الانتاج والتشغيل والرسوم المترتبة على القطاعات الاقتصادية، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة.وحذر الخبراء من إمكانية أن يؤثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سلبا على أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، مطالبين في هذا السياق بضرورة إيجاد الخطط البديلة لمواجهة أي تأثيرات سلبية اقتصادية لهذا العدوان، والاستفادة من تجربة جائحة كورونا.وأظهر رصد لـ"الغد" تحسن أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام الحالي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة بنسبة 2.7 % خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وفق بيانات دائرة الاحصاءات العامة.وأفادت معطيات دائرة الاحصاءات العامة إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمتي المستوردات والصادرات الكلية، بما نسبته 10.8 %، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.212 مليار دينار، مقارنة مع 6.966 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية آب الماضي إلى ما مقداره 5.644 مليار دينار، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 %، للشهر الثالث على التوالي خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة47 %، خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتحسن مقداره 3 نقاط مئوية.وانخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 %، وعن الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 21.9 %وأظهرت بيانات للبنك المركزي ارتفاع حجم الدخل السياحي خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 37.7 % ليبلغ 5.819 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,058 مليون سائح، وبنسبة نمو ناهزت 38.1 %، نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,229 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف وبنسبة نمو بلغت 55.1 %.وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن أداء الاقتصاد الأردني خلال الاشهر السابقة من العام الجاري حقق تقدما وتحسنا ملموسا مقارنة مع العام الماضي 2022 وفترة جائحة كورونا، حيث يتضح ذلك من خلال زيادة حجم الصادرات الوطنية، وتحسن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تضاعف حجم النشاط السياحي، علاوة على تسجيل النمو الاقتصادي خلال النصف من الاول من عام 2023 ارتفاعا يزيد قليلا على الحدود المتوقعة إذ بلغ حوالي 2.7 %، حيث أن كل ما سبق يدلل على صورة ايجابية للاقتصاد الوطني.وأوضح عايش أن استدامة حالة التفاؤل لمؤشرات الاقتصاد الوطني تتطلب من الحكومة إعادة النظر بكلف الانتاج والتشغيل والرسوم المترتبة على القطاعات الاقتصادية إلى جانب أهمية إعادة هيكلة النظام الضريبي، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي حيث إن ذلك من شأنه أن يضمن استمرار زخم نمو الصادرات والنمو الاقتصادي.وأشار عايش إلى أن عدوان الاحتلال الجبان على قطاع غزة قد يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل عدم وضوح أفق لنهاية هذا العدوان ما قد يفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي وبشكل واسع النطاق، إذ إن استمرار العدوان قد ينجم عنه مخاطر اقتصادية بالنسبة للاقتصاد المحلي، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة إيجاد خطط بديلة لتمكين الاقتصاد الأردني من تجاوز أي تأثيرات لهذه الأزمة إضافة إلى وجوب الاستفادة من تجربة جائحة كورونا.من جانبه، أكد الاقتصادي وجدي المخامرة أن أداء الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية من العام الحالي أظهر تقدما في العديد من مؤشراته وهذا ما يعكسه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض عجز الميزان التجاري إلى جانب انخفاض معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية.وبين المخامرة أن تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني في الأشهر الماضية من العام الحالي يعود إلى الجهود والإجراءات الإصلاحية التي قادتها الحكومة سواء من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصاد أو من خلال الإجراءات المباشرة من قبل الحكومة، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الضريبية والإصلاحات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية فضلا عن تنفيذ برنامج دعم القطاع الخاص من خلال مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، إلى جانب التزام الحكومة بالبرامج التصحيحية التي صممها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني.وبهدف تعزيز واستدامة تحسن أداء الاقتصاد الوطني دعا مخامرة إلى ضرورة زيادة حجم الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي لتمكينها من زيادة الصادرات، إضافة إلى أهمية تخفيض ضريبة المبيعات على المواطنين لزيادة حجم النشاط الاقتصادي الذي ينعكس على النمو الاقتصادي، إلى جانب وجوب العمل على دعم القطاع السياحي وتوفير كافة الظروف التي تضمن ديمومة تحسنه في السنوات الأخيرة.واتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه على تحسن أداء الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن التحسن الذي طرأ على أداء الاقتصاد المحلي ما زال أقل من المأمول خاصة فيما يتعلق بمؤشرات النمو الاقتصادي والبطالة.وأكد عقل أن تقليص عجز الميزان التجاري الذي تحقق خلال الأشهر الماضية سيكون له أثر إيجابي في المحافظة على استقرار الخزينة العامة وزيادة حجم الاحتياطات النقدية، ما يعزز حالة الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.ونوه عقل إلى أن استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سيكون له أثر سلبي على نشاط الاقتصاد المحلي في ظل تأثر القطاع السياحي الذي حقق محليا نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تراجع إنفاق المواطنين المستهلكين نتيجة المزاج النفسي الذي يسيطر عليهم جراء جرائم الحرب التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية.إلى ذلك، قال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن المهم أن يتم البناء على ما حققناه من تحسن اقتصادي مؤخرا وأن نحافظ على صمود اقتصادنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية نتيجة عدوان دولة الاحتلال المستمر على غزة.ومن أجل ضمان استمرار الاقتصاد الوطني المضي في المسار الصحيح وتحصينه من أي انعكاسات سلبية قد تنجم عن حالة التصعيد في المنطقة، طالب زوانة الحكومة بضرورة العمل على وضع خطط تضمن تطوير قطاعات الطاقة والمياه وتخفيض فواقدها إضافة إلى أهمية العمل على تنويع مصادر النفط والغاز، وزيادات الكميات المخزنة منهما.وحذر زوانة من إمكانية أن تفرض استمرارية الحرب تبعات سلبية على مجمل المشهد الاقتصادي، والمالية العامة بشكل خاص.