تحسن بمؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

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تمكنت لغة الأرقام من ترجمة التحسن الملحوظ في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني منذ مطلع العام الحالي، متغلبا على العقبات والتحديات التي تقف أمامه في ظل الاضطرابات الإقليمية والعالمية.وبحسب أحدث وأهم المؤشرات الاقتصادية التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لفترات مختلفة من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وحقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمائة، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 بالمائة، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة بلغت 4.3 بالمائة، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمائة.وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11.0 بالمائة، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 7.078 مليار دينار، مقارنة مع 7.957 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمائة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 7.0 بالمائة، لتصل إلى 13.842 مليار دينار، مقارنة مع 14.890 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وانخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، عن الربع الثالث من العام الماضي، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ليسجل 22.3 بالمائة.ونما الدخل السياحي للمملكة خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 34.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل خلال الشهور العشرة من هذا العام 6.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.560 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 34 بالمائة.وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة نحو 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ 7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.كما ارتفعت صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3 بالمائة لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.وسجلت تحويلات الاردنيين 2.862 مليار دولار، خلال عشرة شهور الماضية من العام الحالي بارتفاع نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 البالغة 2.829 مليار دولار.وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 2.21 بالمائة، ليصل الى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 85.7 بالمائة، لتبلغ 383.8 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمائة على مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.وارتفع حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار، نهاية الربع الثالث من هذا العام، وبنسبة نمو وصلت إلى 5.2 بالمائة.وانخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.54 بالمائة، ليصل إلى 135.61 مقابل 142.06 للفترة نفسها من العام الماضي.وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.68 بالمائة، ليصل إلى 105.71 مقابل 103.96 للفترة نفسها من العام الماضي.وكذلك ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، إلى 7.058 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.538 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 8 بالمائة.وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 2.54 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 90.51 مقابل 92.86 لنفس الفترة من العام الماضي.- (بترا)