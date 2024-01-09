تحفيز الاستهلاك المحلي.. وصفة الحل بالضرائب والرواتب

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- في ظل استمرار تراجع معدلات الاستهلاك المحلي للسلع والخدمات الرئيسية في الأردن، يؤكد خبراء أن هنالك جملة من الحلول التي لا بد من اتخاذها لمواجهة هذه المعضلة التي تعد بمثابة "مثبط كبير للنشاط الاقتصادي".ودعا الخبراء إلى ضرورة تحفيز الاستهلاك الذي يعد أساس النشاط الاقتصادي، عبر مجموعة من الأدوات المتاحة، وعلى رأسها إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض الضرائب غير المباشرة التي تعد من الأعلى في المنطقة.ويضاف إلى ذلك ضرورة مراجعة معدلات الدخول والأجور باتجاه زيادتها التي تآكلت خلال السنوات الماضية، ولم يطرأ عليها أي زيادة منذ أكثر من عقد.كما دعوا إلى تدشين صناديق تمويلية لدعم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في أوساط المتعطلين عن العمل، إلى جانب توجيه الدعم لبعض القطاعات الصناعية، بما يضمن تخفيض كلف الإنتاج لديها، وبالتالي انخفاضها على المستهلكين. وأشاروا إلى أهمية تخفيض كلف الاقتراض، بعدما تم السيطرة على نسب التضخم.ويشار إلى أن قيمة الإيرادات المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي قد ارتفعت إلى 7.123 مليار دينار مقارنة مع 6.653 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 7 %.وحققت الإيرادات ارتفاعا قدره 470.3 مليون دينار نتيجة لارتفاع الإيرادات الضربية بحوالي 250.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 220 مليون دينار، وذلك بحسب ما أظهرت بيانات النشرة المالية الخاصة بوازرة المالية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض "الاستهلاك المحلي الذي يطلق عليه بلغة الاقتصاد الطلب المحلي يعد المكون الأهم في عجلة الاقتصاد الوطني والداعم الحقيقي للنمو، ما يؤكد أهمية الحرص على ألا يطرأ أي تراجع على حجم الطلب المحلي".وأوضح عوض "هناك عاملان يتحكمان في الاستهلاك المحلي، يتمثل العامل الأول في مستويات الضرائب غير المباشرة التي يطلق عليها أحيانا ضرائب الاستهلاك (ضريبة المبيعات، والضريبة المقطوعة على المحروقات)، فكلما كانت مستويات الضرائب منخفضة، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، وبالتالي ضمان زيادة حجم الطلب المحلي".أما العامل الثاني الذي يتحكم في الاستهلاك المحلي، فهو مستويات الدخول (الرواتب)، فكلما كانت مرتفعة أسهم ذلك في زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات النمو، والعكس صحيح كلما كانت مستويات الأجور منخفضة، فحتما سينعكس ذلك على تراجع الطلب المحلي، وبالتالي ركود للاقتصاد.ويرى عوض أن زيادة حجم الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي يتطلبان من الحكومة العمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض الضرائب غير المباشرة التي تعد من الأعلى في المنطقة وأن يكون التخفيض بنسب حقيقية وفاعلة، إضافة إلى ضروة مراجعة معدلات الدخول والأجور باتجاه زيادتها؛ إذ إن الأجور تآكلت خلال السنوات الماضية ولم يطرأ عليها أي زيادة منذ أكثر من عقد.الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، من جانبه، اعتبر أن هنالك كلفة عالية يتحملها المواطن الأردني جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع كلف الاقتراض خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى استنفاد جزء كبير من الميزانيات المالية الخاصة بالمواطنين ودفعهم في تركيز وترشيد أولوياتهم الانفاقية، ما ينعكس بشكل واضح على تراجع حجم الاستهلاك المحلي.ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة كان له انعكاس على تراجع النشاط الاستهلاكي في السوق المحلي، وسيتضح ذلك في المعطيات والبيانات الإحصائية للربع الأخير من العام الماضي.وأكد المخامرة أن زيادة حجم الطلب المحلي أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشراته، مطالبا في هذا الصدد الحكومة بالإقدام على اتخاذ إجراءات عدة لتحفيز الاستهلاك المحلي، ومنها تخفيض الضرائب على المحروقات، إضافة إلى البدء بتخفيض معدلات الفائدة بعد أن تم السيطرة على التضخم محليا؛ حيث إن من شأن ذلك أن يسهم في تقليص الكلف الخاصة بالمحروقات والفوائد على المواطنين وتوفير دخل إضافي لهم، مما يسمح لهم بزيادة حجم إنفاقهم واستهلاكهم المعيشي.وأضاف أن من الإجراءات المطلوبة لتحفيز الاستهلاك، كذلك، تدشين صناديق تمويلية لدعم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في أوساط المتعطلين عن العمل، إلى جانب وجوب توجيه الدعم لبعض القطاعات الصناعية، بما يضمن تخفيض كلف الإنتاج لديها، وبالتالي انخفاضها على المستهلكين.وحذر المخامرة من إمكانية تراجع معدلات الاستهلاك المحلي خلال الفترة المقبلة، على خلفية تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أثر بشكل واضح على الدافع الاستهلاكي للمواطنين، فضلا عن التوتر الحاصل في منطقة البحر الأحمر، ما يمكن أن يؤدي الى ارتفاع كلف الشحن والتأمين التي قد تنعكس على ارتفاع كلي لأسعار السلع الأساسية، مما سيدفع المواطنين إلى ترشيد الإنفاق على الأساسيات.إلى ذلك، لفت أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إلى أن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن الاستهلاك يعتمد في العادة على الدخل بعد الضريبة، وتأسيسا على هذه النظرية، يرى أن أهم محفز يمكن أن يلعب دورا كبيرا في زيادة حجم الاستهلاك المحلي، وهو تخفيض الضرائب، إذ إن ذلك يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع على المواطن، ما ينعكس على تعزيز قدرته الشرائية، وبالتالي زيادة حجم الاستهلاك الكلي.وأوضح الحموري أن نمو حجم الاستهلاك المحلي من المعززات التي تحمي العملية الاقتصادية، إذ إن كثرة الاستهلاك ترفع الطلب العام على السلع، وهو ما يشجع المستثمرين والمنتجين على زيادة حجم الإنتاج، وهو ما يعني زيادة فرص العمل وزيادة استغلال الطاقات الإنتاجية وتنمية الاستثمارات، ما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.