تخفيض أسعار المحروقات بين 2 % إلى 4 %

رهام زيدان

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عمان- خفضت الحكومة للشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية بنسبة تراوحت ما بين 2.1 % و 4 %.وبحسب ما أعلنته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية فقد تم خفض سعر البنزين 90 بنسبة 2.1 % إلى 895 فلسا للتر من 915 فلسا الشهر الماضي.كما تم خفض سعر البنزين 95 بنسبة 2.5 % إلى 1130 فلسا للتر من 1160 فلسا الشهر الماضي والديزل بنسبة 4 % ليبلغ 720 فلسا من 750 فلسا الشهر الماضي.وتم تثبيت سعر الكاز عند سعره الحالي البالغ 620 فلسا للتر واسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير.وقالت لجنة التسعير إنها عقدت أمس اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للشهر الحالي.واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي.وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار بمقدار 30 فلسا/لتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلسا/ لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 30 فلسا/ لتر.يذكر أن تخفيض أسعار السولار والبنزين يجري للمرة الثالثة على التوالي لعام 2023 وفقا للأسعار العالمية بحسب الوزارة.وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على البنزين أوكتان 95 فتبلغ 570 فلسا وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا وعلى الكاز والديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.وأصدرت الحكومة نهاية العام 2022 نظاما معدلا لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء، فيما تتضمن خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أيضا مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية.وبموجب النظام المعدِّل، أُضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقّات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقيّة للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقا لنشرة بلاتس العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطَّاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.إلى ذلك، قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني بقيمة صفر وهي نفس القيمة المعمول بها منذ نيسان أبريل من العام 2020.