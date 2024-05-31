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Jordan News النسخة المطبوعة

تخفيض أسعار المحروقات بين %3.7 و%4.7

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مركبة تتزود بالوقود من محطة محروقات في عمان - (أرشيفية)
عمان - خفضت الحكومة، أمس، أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب تراوحت بين 3.7 % و4.7 %، فيما أبقت على أسعار الكاز والغاز عند مستوياتها السابقة.
ووفقا لما أعلنته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس، فقد انخفض سعر البنزين 90 بنسبة 4.6 % ليصبح 915 فلسا لليتر من 960 فلسا لليتر، كما انخفض سعر البنزين 95 بنسبة 3.7 % ليصبح 1155 فلسا لليتر من 1200 فلس الشهر الماضي.اضافة اعلان
كما انخفض سعر الليتر من الديزل بنسبة 4.7 % ليصبح 700 فلس لليتر بدلا من 735 فلسا الشهر الماضي، كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر حزيران (يونيو) الحالي عند سعر 620 فلسا لليتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير.
وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية، أمس، إنها عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 حزيران/ يونيو الحالي). واستعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار (مايو) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار (مايو).
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (45) فلساً/ليتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (45) فلساً/ليتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (35) فلساً/ليتر. 
إلى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إبقاء قيمة بند فرق أسعار الوقود عند صفر استمرارا لتبيتها عند القيمة نفسها منذ نيسان (ابريل) 2020.
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