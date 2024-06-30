 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تخفيض البنزين 1.6 % ورفع الديزل 0.7%

محطة محروقات
محطة محروقات
 خفضت الحكومة، أمس، أسعار البنزين بنوعيه بنسب تراوحت بين 1.2 % و1.6 %، ورفعت الديزل بنسبة 0.7 % عن سعره السابق.
ووفقا لما أعلنته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس، فقد انخفض سعر البنزين 90 بنسبة 1.6 % ليصبح 900 فلس للتر من 915 فلسا للتر، كما انخفض سعر البنزين 95 بنسبة 1.2 % ليصبح 1140 فلسا للتر من 1155 فلسا الشهر الماضي.اضافة اعلان
بالمقابل قررت اللجنة رفع سعر اللتر من الديزل بنسبة 0.7 % ليصبح 705 فلسات للتر بدلا من 700 فلس الشهر الماضي، وتثبيت سعر مادة الكاز لشهر حزيران (يونيو) الحالي عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير.
وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية، أمس، إنها عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1 إلى 31 تموز (يوليو)، واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) وارتفاع سعر الديزل خلال شهر حزيران (يونيو).
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 15 فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 15 فلساً/لتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار 5  فلسات/لتر.
إلى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إبقاء قيمة بند فرق أسعار الوقود عند صفر استمرارا لتثبيتها عند القيمة نفسها منذ نيسان (ابريل) 2020.
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