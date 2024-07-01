تخفيض سعر طن الطحين الموحد 2.4 دينار

طارق الدعجة

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عمان- خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس، سعر بيع طن الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 1.4 % عن مستويات تسعيرة الشهر الماضي.وبحسب لائحة الأسعار الجديدة، حددت الوزارة سعر بيع طن الطحين الموحد للمخابز للشهر الحالي بـ167.2 دينار مقابل 169.6 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي، بانخفاض مقداره 2.4 دينار للطن الواحد.ويأتي قرار التخفيض ضمن معادلة دراسة كلف إنتاج الخبز الشهرية التي تجريها الوزارة، وذلك على ضوء تحركات أسعارها خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل (السولار)، التي تشكل 40 % من كلف الإنتاج بطريقتين مباشرة وغير مباشرة.وكانت الحكومة قررت أول من أمس، رفع أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 0.7 %، ليصبح سعر اللتر 70.5 قرش بدلا من 70 قرشا، أي ما يعادل نصف قرش عن كل لتر.وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشر في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % وبيعه للمخابز، ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.ورصدت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والاستراتيجية بما فيها القمح والشعير.