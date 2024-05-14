تداول العقار ينخفض %5

تيسير النعيمات

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عمان - انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر نيسان من العام الحالي بنسبة بلغت (5 %) مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلغ (430,549,536) ديناراً.وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة بلغت (29 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ، وفق تقرير حركة التداول العقاري لشهر نيسان الماضي الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من عام 2024 ما مجموعه ( 1,967,853,243) دينارا.وارتفع عدد بيوعات (التملك) لغير الأردنيين خلال خلال نيسان من العام 2024 بنسبة بلغت (7 %) مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وبانخفاض بلغت نسبته (32 %) مقارنة بالشهر السابق (آذار)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (13 %) مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وانخفضت بنسبة بلغت (35 %) مقارنة بالشهر الذي سبقه، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (42 %) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، بينما انخفضت بنسبة بلغت (27 %) مقارنة بالشهر السابق.وحسب التقرير، انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة بلغت (10 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت (59,530,111) ديناراً.وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة بلغت (3 %) حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (2 %) ، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة (4 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2024 ملياراً وتسعمئة وسبعة وستين مليوناً وثمانمئة وثلاثة وخمسين ألفاً ومئتين وثلاثة وأربعين (1,967,853,243) ديناراً أردنياً، فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر نيسان أربعمئة وثلاثين مليوناً وخمسمئة وتسعة وأربعين ألفاً وخمسمئة وستة وثلاثين (430,549,536) ديناراً أردنياً، بانخفاض بلغت نسبته (5 %) مقارنة بالشهر السابق.