تراجع الأردن درجة واحدة بمؤشر الأداء الصناعي التنافسي

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- تراجع الأردن درجة واحدة على المستوى العالمي إلى المرتبة 75 ضمن مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO) 2022).وبحسب المؤشر فإن الأردن قد تراجع درجة واحدة مقارنة مع الإصدار الماضي من نتائج المؤشر، كما وتم تصنيف أدائه بشكل عام بالمتوسط علما بأنه احتل المرتبة 10 عربيا.وشهد الأردن انخفاضا في عدد من المؤشرات التي يرصدها مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، إذ سجل المؤشر انخفاضا في حصة قيمة التصنيع المضافة في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.42 نقطة من 0.48 نقطة رصدت في النسخة الماضية من نتائج المؤشر والتي كانت محددة بنهاية عام 020، إضافة إلى تراجع حصة أنشطة التكنولوجيا المتوسطة والعالية في مؤشر الصادرات الصناعية 0.42 انخفاضا من 0.46 نقطة إلى جانب انخفاض مؤشرة شدة التصنيع إلى 0.34 مقارنة مع 0.35.وفي المقابل أظهر المؤشر الذي استند على المخرجات الصناعية لعام 2021 والخاصة في كل دولة، تحسن في أداء بعض المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للقيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي إلى 665.23 نقطة مقارنة مع تسجيله في نتائج النسخة السابقة قرابة 663.14 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرعي الرقم القياسي لحصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات إلى نحو 628.81 نقطة قياسا مع 513.63 نقطة، إضافة إلى ذلك سجل المؤشر الفرعي حصة الصادرات المصنعة في إجمالي الصادرات ارتفاعا بقيمة 0.82 مقارنة مع 0.70 نقطة.ووفق بيانات غرفة صناعة الأردن فقد نجحت مؤشرات الاداء في القطاع الصناعي خلال عام 2022 تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وصلت نسبته إلى 3.8 % خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، اضافة إلى أن الصادرات الصناعية حققت نتائج غير مسبوقة إذ وصلت إلى حوالي 7.1 مليار دينار خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام 2022 بمعدل نمو وصل إلى حوالي 40 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 وفق بيانات غرفة صناعة الأردن.ويشار إلى أن قيمة صادرات الأردن ارتفعت بنسبة 4 % خلال الثلث الأول من عام 2023 إلى 2.68 مليار دينار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.وذكرت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 2.87 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 190.5 مليون دينار بانخفاض نسبته 17.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي 605.8 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.9 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 46.8 مليون دينار خلال شهر نيسان (إبريل) من عام 2023 بانخفاض نسبته 11 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.وعلى المستوى العربي جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى باحتلالها الترتيب 29 عالميا، وتلتها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بحلولها في المرتبة 35 عالميا وحلت قطر في المرتبة الثالثة عربيا بتصنيفها بالترتيب 50 عالميا ثم مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عربيا بتواجدها بالترتيب 51 عالميا وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربيا باحتلالها الترتيب 56 عالميا.كما جاءت الكويت في المرتبة السادسة على المستوى العربي بعد أن حلت في الترتيب 62 عالميا، وتلتهما المملكة المغربية في المرتبة 7 عربيا بتصنيفها بالترتيب 66 عالميا، ومن بعدهما احتلت مصر المرتبة الثامنة عربيا و 68 عالميا وجاءت تونس في المرتبة التاسعة عربيا بتصنيفها في الترتيب 70 عالميا وحلت الأردن 10 على المستوى العربي و 75 عالميا.أما على الصعيد العالمي جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى وتلتها مباشرة الصين في المرتبة الثانية وأعقبتهما إيرلندا في المرتبة 3 ومن ثم جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة فيما حلت الولايات المتحدة الاميركية في المرتبة الخامسة.