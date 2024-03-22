الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع الإنجاز في مشاريع النقل البحري والجوي

طائرات في مطار ماركا - (من المصدر)
طائرات في مطار ماركا - (من المصدر)
عمان– أظهر تقرير متابعة سير تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل في الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في نسبة المشاريع المنجزة من قبل الهيئة البحرية الأردنية مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.اضافة اعلان
وبين التقرير أن مجموع مشاريع الهيئة البحرية الأردنية في الربع الأخير من العام الماضي بلغ  12 مشروعا تم إنجاز 5 منها بنسبة
42 % وتأخر 7 مشاريع عن الخطة بنسبة
58 % بينما كان عدد المشاريع في نفس الفترة من العام قبل الماضي 12 مشروعا نصفها (50 %) يتقدم حسب الخطة ونصف المشاريع  (50 %) يتأخر عن الخطة. 
وحول هيئة تنظيم الطيران المدني فتتضمن الخطة 11 مشروعا أنجز بشكل نهائي 7 مشاريع منها وأنجز حسب الخطة 4 مشاريع وصلت نسبة الإنجاز إلى 100 %.
بينما كان عدد المشاريع في الربع الأخير من العام قبل الماضي 17 مشروعا تم إنجاز مشروعين فيما يتقدم حسب الخطة 12 مشروعا ولم يبدأ العمل بعد في ثلاثة مشاريع. 
وفي التفاصيل، فيما يتعلق بتقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لهيئة تنظيم الطيران المدني فقد أنجزت مشاريع: إعداد خطة تصحيحية لملاحظات منظمة الطيران المدني الدولي ( مشروع 1 )، وإقرار تعليمات الطيران المدني جزء 
(211 ) حقوق المسافرين ذوي الإعاقة ( مشروع 4 )، وتعديل تعليمات بيئة الطيران المدني ( 301 ) بإضافة الجزء الفرعي ( أ ) مشروع ( 10 ) ، وتعديل تعليمات بيئة الطيران المدني (301) بإضافة الجزء الفرعي ( ب ) مشروع ( 11 )، حسب الخطة.
وأنجز بشكل نهائي مشاريع: عقد أو تعديل الاتفاقيات الثنائية لتحرير خدمات النقل الجوي على أسس تبادلية ( مشروع 2 ) ، وتطوير تشريعات الطيران المدني واعتماد نهج التعليمات الذكية 
(مشروع 3)، وتحديث وتطوير الأجهزة الملاحية في المطارات والمحطات
( مشروع 5) ، توفير وتطوير وتحديث الأجهزة والأنظمة الحاسوبية 
(مشروع 6 )، بناء القدرات المؤسسية 
(مشروع 7 )، مشاركة خبراء الهيئة في مهام المؤسسات الدولية لجعل الهيئة بيت خبرة ( مشروع 8 )، أتمتة خدمات الهيئة ( مشروع 9 ).
وفي تفاصيل تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية في الهيئة البحرية الأردنية تتأخر مشاريع: رفع مستوى الأداء في تعزيز عمليات البحث والانقاذ والتحقيق في الحوادث البحرية، وإصدار التشريعات الناظمة ( أنظمة وتعليمات ) وتحديثها، وإصدار القانون البحري الأردني، والمصادقة على الاتفاقيات البحرية الدولية، وتوقيع اتفاقيات التعاون البحري أو مذكرات التفاهم الثنائية، والتحول الإلكتروني في إجراءات عمل وخدمات الهيئة البحرية الاردنية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في القطاع البحري الأردني، وتنفيذ الخطة التصحيحية الناتجة عن تدقيق الادارة البحرية الإلزامي.
وتم إنجاز مشاريع: تحديث أجهزة المحطة الساحلية اللاسلكية ونظم المعلومات ومعدات كهربائية ، وتدريب وتأهيل ورفع قدرات موظفي الهيئة البحرية الاردنية، وموائمة اجراءات العمل طبقا لمواصفة الآيزو، والتفتيش والمراقبة على السفن الاجنبية والوطنية ونوع الطلاء المستخدم لبدن القارب.
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