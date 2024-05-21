تراجع الإنفاق السياحي %5 خلال الثلث الأول

محمد أبو الغنم

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عمان- بلغ حجم إنفاق الزوار الدوليين خلال الثلث الأول من العام الماضي نحو 1.493 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار.وحسب البيانات، التي اطلعت عليها "الغد"، فإن حجم الإنفاق تراجع بنسبة تصل إلى 5 % بما يعادل 76 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.569 مليار دينار. وإن الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة، هم من الأجانب والعرب، إضافة إلى الأردنيين المقيمين في الخارج.وكان إنفاق الزوار العرب الأعلى خلال الثلث الأول من العام الحالي بنحو 726.2 مليون دينار وبزيادة نسبتها 15 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 630.7 مليون دينار.وشكلت نسبة إنفاق الزوار من مختلف الدول العربية 46 % من إجمالي حجم الإنفاق البالغ 1.569 مليار دينار.وسجل إنفاق الزوار الدوليين من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) نحو 500 مليون دينار خلال الثلث الأول بزيادة نسبتها تصل إلى 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 459 مليون دينار.وبلغت نسبة مساهمة الزوار الدوليين من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) نحو 31.8 % من إجمالي حجم الإنفاق.وبلغ حجم إنفاق الزوار الدوليين من الأجانب خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 267 مليون دينار مقارنة متراجعة بنسبة44.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي و التي بلغ حجم انفاق الزوار الأجانب نحو 481 مليون دينار.وشكل الزوار الدوليين من الأجانب ما نسبته 17 % من إجمالي حجم الإنفاق.وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني تسجيل الدخل السياحي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 375.2 مليون دينار (529.2 مليون دولار).وتراجع الدخل السياحي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6 %. مقارنة مع ذات الشهر من العام 2023. كما سجل خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي انخفاضا نسبته4.9 % ليبلغ ما قيمته 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).وحقق الدخل السياحي خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 27.4 % ليبلغ ما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6,353.8 ملايين سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.