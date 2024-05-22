 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع الذهب عالميا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلا أنها ظلت تحوم فوق مستوى 2400 دولار، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات عن أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2413.50 دولار للاوقية بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار أول أمس الاثنين، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2416.80 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.70 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما الاثنين، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1049.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.73 دولار للأوقية.

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