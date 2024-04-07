تراجع الرحلات الخارجية وتحسن الحجوزات السياحية الداخلية

محمد أبو الغنم

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قدر عاملون في قطاع مكاتب السياحة والسفر تراجع حجوزات رحلات السفر للخارج خلال فترة عيد الفطر بنسبة 50 % بالحد الأدنى مقارنة بالمواسم الماضية.يأتي ذلك في وقت يشير فيه عاملون إلى أن الحجوزات على السياحة الداخلية نشيطة.وأجمع هؤلاء على أن تراجع الحركة السياحية التي تشهدها حجوزات الرحلات الخارجية سببه استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة و مختلف الأراضي الفلسطينة المحتلة.وقالوا هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ "الغد" إن المواطن يتضامن ويتعاطف ويقف بجانب أخيه الذي يعاني من الجوع ومن آلة الحرب التي لا ترحم الصغير و النساء و المدنيين لذا ليس لديه رغبة أن يسافر ويتمتع في ظل استمرار جرائم و مجارز الاحتلال بحق الأهل في غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية.وحذر سياحيون من العروض على الصفحات الوهمية ومن المكاتب غير المرخصة التي تهدد القطاع و تربكه وتقوم بعمليات نصب واحتيال يقع ضحيتها المواطن.ويشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، تتابع الشكاوى المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة، واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.وأكدت الوزارة أن الجمعية على اطلاع كامل بالإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يخص الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمعية.وتقوم الوزارة بالتنسيق الدائم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهذا الشأن؛ إذ إن هنالك ممثلا من الجمعية في لجنة الشكاوى المشكلة للنظر في القرارات والتأكد من صحة الشكاوى الواردة، ومتابعة المخالفين ممن يمارسون مهنة السياحة دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن هناك لجنة للرقابة والتفتيش بالوزارة تقوم بعمل جولات ميدانية للكشف عن المكاتب غير المرخصة بمشاركة ممثل من الجمعية والجهات المعنية المختصة.وقال صاحب مكتب سياحة وسفر عمر عبده إن "حجوزات الرحلات الخارجية ضعيفة بشكل ملحوظ".وأكد عبده أن نسبة التراجع مقارنة مع الأعوام السابقة تصل تتجاوز الـ 50 % جراء استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأشار إلى أن المواطن ليس له الرغبة في السفر لإمضاء عطلة عيد الفطر والتمتع بها تزامنا بما يحدث مع الأهل في غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية من تجويع و جرائم و مجازر لذا قام بإلغاء قرار السفر.وأضاف عبده "الطلب على الرحلات متراجع إلى مختلف الدول إذ كانت تشهد تركيا و مصر غالبا إقبالا ملحوظا على الرحلات السياحية".وقال مدير مكتب سياحة وسفر غزوان شنانه"إن الإقبال على الحجوزات لرحلات الخارجية سيئة جدا".وأكد شنانه أن استمرار ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني مجازره و جرائمه بحق المدنيين في غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة أدت إلى تراجع يصل إلى 50 % على الرحلات الخارجية خلال عطلة العيد مقارنة مع السنوات السابقة.وأضاف أن عطلة الأعياد هي موسم للمكاتب والشركات وتعتبر ذروة الحجز لكن عطلة الفطر المقبلة الحجز ضعيف كثيرا.وقال صاحب مكتب سياحة و سفر أشرف ابوعودة" إن الإقبال على حجز الرحلات السياحية ضعيف جدا".وأضاف أبو عودة أن عدة عوامل أضعفت الرحلات السياحية الخارجية خلال عطلة العيد المقبل وسجلت تراجعا يصل إلى 50 % مقارنة بالأعياد الماضية. وبين أن عوامل تراجع الإقبال على حجز الرحلات أولها ما يحدث من جرائم ومجازر بحق المدنيين العزل في غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى مدة العطلة القصيرة المقررة في ظل دوام المدارس والجامعات.وسجل عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحية نسبة زيادة بلغت 22.1 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022.ويذكر ان حجم الإنفاق السياحي خلال العام الماضي بلغ نحو 292.7 مليون دينار مرتفع عن العام الذي سبقه بنسبة 18.8 % أو بمقدار يصل إلى 46.4 مليون دينار إذ سجل 246.3 مليون دينار.وعلى صعيد الرحلات الداخلية خلال عطلة العيد أكد عاملون في القطاع أنها تشهد إقبالا ملحوظا. وأكد هؤلاء أن نسبة الحجوزات تصل إلى 80 % على مناطق الجنوب خاصة المثلث الذهبي.وقال صاحب مكتب سياحة و سفر أشرف حماد ان نسبة الحجوزات خلال عطلة العيد المقبل تصل إلى 80 %.وأكد حماد أن الإقبال على حجوزات الرحلات الداخلية ممتاز خاصة على مناطق الجنوب (العقبة رم و البترا) إضافة إلى نشاط جيد تشهده العقبة لحجوزات الثلاثة أيام خلال العطلة.وأضاف أن رحلات اليوم الواحد تشهد إقبالا ملحوظا خاصة على جرش و عجلون وأم قيس.وبين أن الطلب يضعف على فنادق الخمسة نجوم لارتفاع أسعارها.وقال مدير مكتب سياحة وسفر محمود العبادي إن "الإقبال على الرحلات الداخلية نشط خلال عطلة العيد وتصل نسبة الحجوزات إلى 80 %"وأكد العبادي أن الحجوزات تنشط على مناطق المثلث الذهبي إضافة إلى مناطق الشمال لليوم الواحد.وأضاف "العطلة جاءت مناسبة للرحلات الداخلية التي دفعت بالمواطنين بحجز رحلاتهم داخليا و ليس خارجيا".واتفق مدير مكتب سياحة و سفر ممدوح العلي مع سابقيه في الرأي حول نشاط الحركة السياحية الداخلية خلال عطلة العيد المقبلة.وأكد العلي أن نسبة الحجوزات لرحلات العيد وصلت إلى حاجز الـ 80 % وهي نسبة ممتازة. وقال إن أكثر الطلب على الرحلات في مناطق المثلث الذهبي مؤكدا أن الشمال خاصة جرش وعجلون وأم قيس تشهد طلبا ملحوظا لرحلات اليوم الواحد خاصة في هذه الأوقات لمشاهدة روعة فصل الربيع في تلك المناطق.