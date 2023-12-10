تراجع الطلب على تعبئة أسطوانات الغاز 17 %

رهام زيدان

اضافة اعلان

عمان- انخفض الطلب على أسطوانات الغاز الأسبوع الماضي بنسبة 17 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بحسب أرقام شركة مصفاة البترول الأردنية.وبحسب هذا البيانات بلغ مجموع الاسطوانات التي تمت تعبئتها لدى الشركات الثلاث في عمان وإربد والزرقاء 813.461 أسطوانة فيما كان عدد ما تمت تعبئته خلال الأسبوع الذي سبقه نحو 973.907 أسطوانة.وبإضافة ما تمت تعبئته يوم السبت الماضي وبواقع 120.561 أسطوانة يصبح مجموع ما تم تعبئته في محطات الشركة خلال 15 يوما نحو 1.9 مليون اسطوانة.وتعمل محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد، بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم، فيما يكون العمل في هذه المحطات خلال الظروف الجوية الاستثنائية على مدار الساعة، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية لتعبئة أسطوانات الغاز في المحطات الثلاث في كل من عمان وإربد والزرقاء تصل إلى نحو 280.000 أسطوانة يوميا.كما أكدت الشركة أنها كما هي خططها كل عام مع بداية كل شتاء ترفع جاهزيتها من ناحية مخزون وكميات الغاز لتغطية حاجة المستهلكين والطلب المتزايد على مواد التدفئة خلال هذا الفصل وخلال الظروف الجوية المرافقة له.وبحسب التقرير السنوي للشركة فقد بلغ عدد أسطوانات الغاز المسال سعة 12.5 كغم التي باعتها خلال العام الماضي ما مجموعه 174.6 ألف اسطوانة مقارنة مع نحو 150.6 ألف اسطوانة خلال العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها نحو 16 %.وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق نتائجها عن الربع الثالث من العام الحالي إذ نمت أرباحها خلال هذه الفترة بنسبة 57.7 %، لتبلغ 16.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.43 مليون دينار للربع الثالث 2022.ووفقا لبينات الشركة سجل صافي مبيعات الشركة من نشاط التكرير ومصنع الزيوت ومبيعات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال نحو 1.24 مليار دينار للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع 1.26 مليار دينار لذات الفترة من العام 2022.وقال الريس التنفيذي للشركة م.عبد الكريم العلاوين في ذلك الوقت إن "الشركة، بالتنسيق مع مستشاري مشروع التوسعة الرابع تعمل حاليا مع الائتلاف المكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية - وهي Tecnimont، Sinopec (GPEC)، وItochu - لتحديد الخطوات اللازمة لتأمين تمويل المشروع".وبين العلاوين أن عضوي الائتلاف، وهما الشركتان الإيطالية والصينية، بدأتا في تعبئة استمارات طلب التمويل للمشروع، كما أكد أن المستشار المالي للشركة شارف على استكمال المعلومات المطلوبة لنموذج التمويل ومن المتوقع أن يتم تقديم مسودة النموذج لوكالتي التمويل الإيطالية والصينية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2023.