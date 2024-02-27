ترجيح إصدار أول جواز سفر إلكتروني في حزيران

إبراهيم المبيضين

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عمان – رجح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس إصدار أول جواز سفر إلكتروني في المملكة خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.وتأتي الخطوة في إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية ضمن خطة الحكومة للعام الحالي لتحويل مجموعة من الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية.وبين الوزير في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون والشراكة مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات يهدف إلى إصدار جوازات سفر إلكترونية أي جوازات تحمل شريحة إلكترونية تجمع عليها جميع البيانات الشخصية المتعلقة بصاحب الجواز وتقرأ بشكل إلكتروني في المطارات والمراكز الحدودية.وقال الهناندة إن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أحالت العطاء الخاص بهذا المشروع على شركة تقنية متخصصة في هذا المجال، وذلك من بين 8 جهات تقدمت بعروض فنية ومالية للمشروع، لتمضي في البدء بالتنفيذ.وأوضح أن الحكومة كانت قد عملت سابقا في إعداد نطاق عمل مشروع جواز السفر الإلكتروني حيث اعتمد نطاق العمل على أن يتم تقديم خدمات توريد وتخصيص جوازات السفر وسيتم الدفع للشركة بناء على جوازات السفر المخصصة والمطابقة للمواصفات المطلوبة.وأكد أن الحكومة تسعى لتقديم الخدمة وإصدار هذه النوعية من الجوازات بأفضل المعايير العالمية من الناحية التقنية والأمنية ليكون محميا من عمليات التزوير.ولإيضاح أكثر، بين الوزير أن المشروع الجديد يختلف عن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر بطريقة إلكترونية والتي تم إطلاقها قي العام 2018 وهي الخدمة المتاحة اليوم من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأحوال المدنية أو عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية ومن دون الحاجة إلى مراجعة أي من المكاتب التابعة للدائرة لإصدار أو تجديد جواز السفر.ووفقا لموسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية العالمية، يعرف جواز السفر الإلكتروني بأنه "جواز سفر إلكتروني ورقي" يحتوي على معلومات حيوية يمكن استخدامها لمصادقة هوية المسافرين حيث يستخدم هذا الجواز تقنية بطاقة ذكية، يشمل شريحة ومعالجا دقيقا تكون في الغلاف الأمامي أو الخلفي أو صفحة في وسط جواز السفر الإلكتروني.ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انهت الحكومة رقمنة 45 % من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل إلى 1077 خدمة إلكترونية وتشمل أهم المؤسسات الحكومية التي تمس المواطن.