 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترجيح استئناف نقل النفط العراقي إلى الأردن خلال أيام

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أرشيفية

رجحت مصادر مطلعة استئناف توريد النفط العراقي إلى الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة بنفس الكميات السابقة بعد توقف التصدير منذ بداية الشهر الحالي.

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وتوقف التوريد وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية تزامناً مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين في أيار (مايو) من العام الماضي.


وتم بدء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام في بداية أيار (مايو) الماضي وهي تسري لمدة عام وانتهى العمل فيها بداية الشهر الحالي.  


وبينت هذه المصادر أن الاستئناف سيكون بعد إنهاء الاجراءات اللازمة بما في ذلك الاعتمادات المصرفية وتأمين خط النقل وبنفس الكميات السابقة بما معدله  15 ألف برميل يوميا يتم نقلها إلى مصفاة البترول الأردنية.


ووفقا لمصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد خاطبت الوزارة الجانب العراقي لتمديد المذكرة لمدة 3 أشهر إضافية بنفس الشروط التعاقدية ، بهدف استكمال نقل الكميات المنصوص عليها في المذكرة الحالية


كما تسعى الوزارة ووفقا لنفس المصادر إلى التوصل لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لسنة قادمة، مبينة أن تطمينات وردت للوزارة مؤخرا بهذا الشأن بانتظار رد رسمي منتظر من العراق، للسير في إجراءات توقيع مذكرة جديدة.


ويشتري الأردن النفط العراقي بأسعار تفضيلية عن السعر العالمي (أقل 16 دولارا للبرميل عن السعر المتاح عالميا)، فيما يتم  توريد الكميات حاليا  بمعدل 15 ألف برميل يوميا من مصفاة كركوك الحديثة بواسطة 70 إلى 80 صهريجا تعبر الأردن بشكل يومي، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية، ليصل مجموع الكميات الشهرية التي يتم نقلها إلى ما يقارب 450 ألف برميل  ليتم تفريغ الكميات في منشآت شركة مصفاة البترول الأردنية.


وبحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن مصفاة البترول، ارتفع إجمالي كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق بنسبة 51 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وبحسب لهذه الأرقام، بلغت كميات النفط التي استوردها الأردن من الجارة الشرقية 1.361 مليون برميل مقارنة مع 900 ألف، وفقا لما أظهرته أيضا أرقام وزارة النفط العراقية.


 وتعود الزيادة في الكميات بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات التعاقدية، إذ ارتفع معدل توريد النفط العراقي إلى المملكة منذ آب (أغسطس) الماضي من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل تشكل قرابة 15 %، من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام.

 

اقرأ المزيد : 

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