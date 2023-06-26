الإثنين 26 حزيران 2023
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ترجيح زيادة حركة الإنترنت 20 % عشية العيد

الإنترنت
الإنترنت
عمان- توقعت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية أمس أن يبدأ منحنى حركة الإنترنت عبر مختلف الشبكات وخصوصا اللاسلكية منها بالارتفاع تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء مع الاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مدعوما بكثافة التهاني الإلكترونية خصوصا عبر تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي وهي الظاهرة التي أصبحت ملازمة لنا في كل الأعياد والمناسبات. اضافة اعلان
ورجحت المصادر أن تزيد حركة الإنترنت بشكل عام عشية العيد وفي أول يوم منه بمعدل يتجاوز العشرين بالمائة مقارنة بحركة الإنترنت خلال الأيام العادية.
وتوقعت المصادر نفسها تضاعف حجم الرسائل النصية القصيرة التقليدية " الاس ام اس" إلى جانب زيادات طفيفة في المكالمات الصوتية، حيث بات التراسل عبر التطبيقات بديلا أساسيا للصوت في المناسبات العامة والأعياد وخصوصا في التواصل الدولي.   
وقالت المصادر إن هذه الزيادات في حركة الإنترنت ستتركز على شبكات الاتصالات والإنترنت المتنقل (شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم)، فيما لا يتوقع ان تشهد شبكات الإنترنت الثابتة السلكية مثل "الايه دي اس ال" و"الفايبر" أي زيادات في الحركة. 
وبحسب ما أعلنت الحكومة سابقا تبدأ عطلة عيد الأضحى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق للسَّابع والعشرين من حزيران 2023 وحتى مساء يوم السبت الموافق للأول من تموز 2023.
إلى ذلك، أكدت المصادر إن تطبيق التراسل النصي "واتساب" سوف يستحوذ كالعادة على الحصة الأكبر من حجم المعايدات الإلكترونية عشية العيد وأول يوم منه، يليه تطبيق الفيسبوك الذي يتميز بالمعايدات الجماعية، ومن ثم باقي تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أن مزايا السرعة وانخفاض الكلفة وامكانية التراسل مع عدد كبير من الناس في وقت واحد، والتراسل مع جهات دولية في كل انحاء العالم عبر تطبيقات التراس تجعل هه التطبيقات في صدارة الاستخدام في الأعياد والمناسبات.
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