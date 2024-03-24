الإثنين 25 آذار 2024
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تعاون بين "زين" والجامعة الأردنية لتنفيذ أنشطة مجتمعية مستدامة

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تعاون بين "زين" والجامعة الأردنية لتنفيذ أنشطة مجتمعية مستدامة
عمّان- الغد - وقّعت شركة زين مُذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية للتعاون في تنفيذ عدّة نشاطات مجتمعية لا سيما في مجال الرعاية الصحية، وذلك تعزيزاً لدورها ومساهماتها بدعم القطاع الصحي والمجتمع المحلي.اضافة اعلان
ووقّع مذكرة التفاهم كل من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.
وأكدت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه للقطاع الصحي وحرصها على استمرار المساهمة في تنميته، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، تماشياً مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة ضمن مبادراتها وبرامجها للمسؤولية المجتمعية. 
وبموجب هذا التعاون ستقوم الجامعة الأردنية ممثلة بأعضاء هيئة التدريس في كلية طب الأسنان وطلبتها وبالتعاون مع عيادة زين المجانية المُتنقلّة بتنظيم زيارات وجولات دورية لدور رعاية المُسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية وصرف الأدوية لنزلاء الدور. 
يُشار إلى أن عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال أُنشئت عام 2002 لخدمة الأطفال في القُرى والمناطق الأقل حظاً باستمرار وعلى مدار العام، إذ تحتوي على تجهيزات طبية متكاملة ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مختص وطبيبة أسنان، وبلغ إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من خدمات عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال حتى الآن 253 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة، فيما لا تقتصر خدمات العيادة على الأطفال، إنما تخدم مختلف الأعمار وفي جميع أنحاء المملكة إذا دعت الحاجة.
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