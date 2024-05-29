تعاون بين غرفتي "تجارة الأردن" و"الإسلامية للتنمية

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وقعت غرفتا تجارة الأردن والإسلامية للتجارة والتنمية مذكرة تعاون في مجال التدريب وتطوير القادة من خلال تقديم برامج تدريبية مخصصة على هامش أعمال منتدى، "استثمر في الاقتصاد الرقمي"، الذي أقيم في الأردن.وبحسب المذكرة التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق والأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي، يتم تصميم البرامج التدريبية لتلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة وتوفير التدريب اللازم للعمل العائلي، وقادة قطاعات الأعمال، وقادة القطاع الخاص، إضافة إلى برامج تدريبية تلبي الاحتياجات. وتسعى المذكرة، لتعزيز التعاون والربط الوثيق بينهما وتعميق العلاقات التجارية وتبادل الفوائد للأعضاء في كلا الجانبين، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال العمل العائلي للمشاركين من قبل الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية. كما يشمل التعاون، تقديم برامج تدريبية متخصصة في قيادات قطاعات الأعمال، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في قيادات القطاع الخاص. وتتضمن المذكرة، مجالات أخرى للتعاون وتقديم برامج تدريبية وفقًا للاحتياجات التدريبية المحددة بالتنسيق بين الطرفين، إضافة إلى الترويج والتسويق للبرامج التدريبية بينهما.