 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعاون بين غرفتي "تجارة الأردن" و"الإسلامية للتنمية

شعار غرفة تجارة الأردن
شعار غرفة تجارة الأردن
وقعت غرفتا تجارة الأردن والإسلامية للتجارة والتنمية مذكرة تعاون في مجال التدريب وتطوير القادة من خلال تقديم برامج تدريبية مخصصة على هامش أعمال منتدى، "استثمر في الاقتصاد الرقمي"، الذي أقيم في الأردن.اضافة اعلان
وبحسب المذكرة التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق والأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي، يتم تصميم البرامج التدريبية لتلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة وتوفير التدريب اللازم للعمل العائلي، وقادة قطاعات الأعمال، وقادة القطاع الخاص، إضافة إلى برامج تدريبية تلبي الاحتياجات. وتسعى المذكرة، لتعزيز التعاون والربط الوثيق بينهما وتعميق العلاقات التجارية وتبادل الفوائد للأعضاء في كلا الجانبين، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال العمل العائلي للمشاركين من قبل الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية. كما يشمل التعاون، تقديم برامج تدريبية متخصصة في قيادات قطاعات الأعمال، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في قيادات القطاع الخاص.  وتتضمن المذكرة، مجالات أخرى للتعاون وتقديم برامج تدريبية وفقًا للاحتياجات التدريبية المحددة بالتنسيق بين الطرفين، إضافة إلى الترويج والتسويق للبرامج التدريبية بينهما.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز يتحدث خلال حفل إطلاق الاستراتيجية أمس - (الغد)

"العقبة الاقتصادية" تطلق إستراتيجيتها الجديدة لجعل المدينة مقصدا عالميا

منذ1 ساعة
رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز

الفايز: أهداف سلطة العقبة تنسجم مع إستراتيجيتها

منذ1 ساعة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - (أرشيفية)

الحاج حسن: الحوافز وطنت الاستثمارات بالعقبة

منذ1 ساعة
1716998120621321700

استئناف استيراد النفط العراقي بداية حزيران

منذ1 ساعة
مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - (أرشيفية)

"البنك الأوروبي" يطلق برنامجا لتعزيز المهارات في قطاع الطاقة

منذ1 ساعة
مشروع "تميم وريم"

منصة موجهة لذوي الإعاقة السمعية بمحتوى كرتوني تعليمي

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ2 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ2 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ2 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 