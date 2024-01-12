تغيير مسارات شحن بحري.. ما خيارات تطويق ارتفاع الأسعار؟

تيسير النعيمات

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عمان- مع الوقت، يزيد التوتر في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي دفع مؤخرا شركات نقل عالمية لتغيير مسارات رحلاتها البحرية، وبالنتيجة يؤثر هذا على سلاسل التوريد والتزويد ومن ثم الاسعار لاحقا، فما هي الخيارات الاردنية لتطويق احتمالات رفع أسعار السلع خصوصا وأننا على أبواب شهر رمضان الذي يشهد إقبالا متزايدا على مختلف السلع الاساسية والغذائية؟.وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي أسفر عن سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات تابعة للاحتلال وتنقل بضائع من الاحتلال وإليه.ورغم أن الأردن ما يزال "حتى الآن" بمنأى عن ارتفاع الأسعار من جهة ونقص السلع من جهة أخرى، بحسب خبراء، يرون أن ثبات هذه الحالة ربما لن يدوم طويلا إذا ما استمر السلوك العدواني الإسرائيلي في المنطقة.وقامت شركات ملاحة عالمية برفع أسعار أجور ناهزت الـ200 % نتيجة تغيير مسارات الرحلات من خلال اللجوء إلى مسار رأس الرجاء الصالح، ما زاد من الوقت المستغرق لوضول البضائع وكلف شحنها وأجور التأمين عليها.وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء أن "سلاسل التوريد والتزويد" إلى الأردن لم تتأثر بالتوتر في منطقة البحر الأحمر نظرا لوجود مخزون لدى المملكة من السلع وتراجع النشاط التجاري، علما أن 45 % من تجارة الممكلة (صادرات/ واردات) تمر عبر مضيق باب المندب.وشدد الخبراء على أن البضائع ما تزال تصل إلى الأردن بانسيابية بأسعار لم تشهد ارتفاعا حتى الآن في ظل اقتراب حلول شهر رمضان، لكن ارتفاع كلف الشحن البحري بسبب تغيير المسارات من جهة وتضاعف كلف التأمين البحري بات أمرا واقعا.وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن القطاع الخاص والحكومة عملا على مسارات بديلة لضمان استمرارية سلاسل التزويد والتوريد على الرغم مما سببته الاحداث من ارتفاع كلف الشحن والتأمين وبالتالي ينذر بارتفاع اسعار البضائع في حالة مواصلة فوضى البحر الاحمر.ودعوا الحكومة إلى وضع سقوف سعرية لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية للتخفيف على التجار وبالتالي المواطنين على غرار ما حصل خلال ما يعرف بـ"جائحة كوفيد 19".وكانت الحكومة أكدت من خلال لقاء وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع القطاعين التجاري والخدمي، مؤخرا، أن الحكومة تدرس سلسلة من الإجراءات للحد من آثار ارتفاع أجور الشحن والتأمين التي طرأت أخيرا جراء أحداث باب المندب وتغير مسارات خطوط الملاحة.وألمحت الوزيرة، حينها، إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها هي نفس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة فيروس كورونا وهذا يعتمد على تقديرات الاسعار، وأوضحت ان الوزارة تدرس طلبات القطاعات الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بتخفيض رسوم قناة السويس والرسوم الجمركية على اجور الشحن. وأكدت الوزيرة ان سلاسل الإمداد بالوصول إلى ميناء العقبة مستمرة ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع الكلف.النائب الأول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي أكد ضرورة اخذ العبر من "جائحة كورونا" وما يجري الآن في مضيق باب المندب وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي وانشاء ناقل وطني اردني "حتى لا نتنفس من رئة غيرنا".وأشار الرفاعي إلى أن غرفة تجارة الأردن اتفقت مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات إضطرابات البحر الأحمر وتأثير ذلك على مرور السفن والبواخر القادمة لميناء العقبة.وبين أن مستورداتنا وصادراتنا تمر عبر ممرين مائيين الأول عبر قناة السويس باتجاه اوروبا او بالعكس والثاني عبر البحر الاحمر للبضائع المتجهة او الواردة من افريقيا والى الشرق الاقصى وشرق آسيا ودول البحر الاحمر.وأشار إلى أن أي مشاكل تحدث في مضيق باب المندب ستكون سببا لاتخاذ شركات الملاحة قرارا بتغيير مسار البواخر الى مسار عبر رأس الرجاء الصالح وهو مسار طويل جدا للوصول الى موانئ البحر الاحمر ونحو 45 % من مستورداتنا من الصين ودول شرق آسيا تمر عبر مضيق باب المندب.وحول مدى انعكاس الاوضاع في مضيق باب المندب على الأردن أشار الرفاعي الى ان الازمة بدأت مع العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة فقرر الاخوة في اليمن استهداف اي باخرة تنقل بضائع من والى الكيان الصهيوني او مملوكة للكيان او اي شخص يحمل جنسية الكيان.وتابع الرفاعي "منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) كان اليمنيون يستهدفون البواخر التجارية باستثناء بواخر الحاويات ولم يكن هناك اثر كبير على حركة التجارة لموانئ البحر الاحمر ومن بينها ميناء العقبة لأن تجارتنا تعتمد على البواخر اكثر من اي تجارة اخرى ومنذ منتصف الشهر الماضي اصبح هناك استهداف لـ3 من اكبر 4 خطوط في العالم وتداعت هذه الشركات وقررت تعليق نشاطها عبر البحر الاحمر ولمدة 10 ايام لتقييم الوضع وقرروا بعد ذلك فرض زيادات على اجور الشحن بشكل كبير لا مبرر له على الرغم من ارتفاع كلفة التأمين مع الاضطرار للتوجه لمسارات اخرى الا انه جرى تعسف بالزيادة الكبيرة بشكل لا داعي له.واشار الى انه حصل خلال توقف شركات الملاحة الكبرى عن الابحار في البحر الاحمر اضطراب شديد في سلاسل التزويد وزادت اسعار الشحن وعدم انتظام في العقود وتزامن ذلك مع العطلة الصينية التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار فارتفعت الاسعار بما يزيد على 400 %.وبين أن غرفة تجارة الأردن دعت للقاء حضرته وزيرة النقل م.وسام التهتموني ونقابة الملاحة والتخليص واللوجستيات وممثلون عن الشركات الاربع الكبرى للملاحة سادته روح صراحة وتغليب للمصلحة الوطنية وعمل ووكلاء الشركات لاستثناء البواخر المحملة والموجودة في عرض البحر من رفع الرسوم " وهذا ضمن القانون "ومنهم من نجح في الغاء الزياة او تخفيضها يشكل كبير".ويرى الرفاعي أن الوضع الآن مختلف عن مرحلة كورونا لان تلك الفترة كانت تشكل أزمة عالمية ادت الى نقص العرض وفي سلاسل التوريد والتصدير والتزويد في كل العالم، أما الآن فالتأثير يقتصر على البحر الاحمر.واعرب الرفاعي عن امل القطاع الخاص ان يكون لوزارة النقل دور اكبر واكثر تداخلا وقال "نحن بلد ترانزيت والذي يعتمد على النقل بكل انواعه يجب ان يكون للوزارة دور اشرافي ورقابي وليس اشرافيا فقط إذ إن هناك صلاحيات لسلطة العقبة يجب ان يكون هناك مركزية في النقل ووزارة النقل في الأردن يجب ان تكون سيادية".ويرى الرفاعي أن "الوضع فيما يتعلق بالشحن اصبح اكثر مرونة بعد ايجاد مسارات بديلة".وأشار إلى ان القطاع الخاص قام بإجراء اتصالات والتعاون مع الموانئ الخليجية مثل جبل علي في الإمارات والدمام في السعودية والشويخ في الكويت وصلالة في عمان ليتم نقل البضائع الأردنية منها ومن ثم بالبر وهذا يساعد باختصار الوقت وتقليل الكلفة بدلا من رأس الرجاء الصالح.وقال الرفاعي "وصلنا لمرحلة متقدمة خلال اليومين الماضيين إذ من المتوقع الاعلان عن تشغيل خط لنقل البضائع من جبل علي الى العقبة وذلك من من خلال تواصل القطاع الخاص مع شركات نقل بحري وهو حل مناسب للأزمة الحالية ومن الممكن خلال الاسبوع أن تحمل وتصل الف حاوية على كل باخرة وهذا يحل الحاجة من البضائع لشهر رمضان وعيد الفطر".واعتبر الرفاعي أن كل ما تم هو بمثابة "جراحات تجميلية " إذ نحتاج الى جراحة علاجية فالأردن، دولة متوسطة ومهمة في تجارة الترانزيت ونحتاج خطا ملاحيا مملوكا للأردن من خلال ناقل وطني والاستفادة من جائحة كورونا " فلماذا نتنفس من رئة الآخرين " فنحن نحتاج الى حماية اقتصادنا والمجتمع الأردني.وأشار إلى أن فكرة الناقل الوطني تم تبنيه في رؤية التحديث قائلا "أدعو الى التركيز على هذا الموضوع بسبب الازمات المتتالية".وبخصوص شهر رمضان المبارك، أكد الرفاعي أنه لن يكون هناك نقص والقطاع الخاص مبادر ولكن ربما يكون هناك بعض الارتفاع في الاسعار بسبب كلف الشحن والتأمين.وقال الرفاعي "ما يجري في هذا الملف خارج عن إرادة الحكومة لكنها تستطيع ان تضع سقوفا سعرية لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية للتخفيف على التجار وبالتالي المواطنين على غرار ما حصل خلال كورونا".وأضاف "طلبنا في غرفة التجارة والقطاع الخاص وضع خطة طوارئ من الجمارك وسلطة العقبة" واستجابوا للعمل على مدار 24 ساعة خلال الاسبوع".من جانبه، قال نقيب نقابة ملاحة الأردن د.دريد محاسنة "نحن دولة صغيرة امام دول اخرى في البحر الأحمر مثل مصر التي تضم قناة السويس وموانئها على البحر الاحمر والسعودية أيضا وموانئها على البحر الاحمر".ويرى محاسنة ان التجارة من وإلى اوروبا وبين الصين واوروبا أدت الى زيادة الكلفة لسلوك مسارات بديلة او الالتفاف نحو رأس الرجاء الصالح فضلا عن ارتفاع اسعار التأمين.واعتبر ان هنالك بدائل لمضيق باب المندب مثل الموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط الا ان ذلك يرفع الكلفة بنحو 4 آلاف دولار لكل حاوية، فضلا عن الاضرار بالعمالة والتشغيل وميناء العقبة.ويقتصر دور الحكومة في تخيض الرسوم الجمركية والاجور لكن التخفيض الكبير يحتاج الى التنسيق مع بعض الدول التي تستخدم موانئها كبديل ثم من خلال الشاحنات.رئيس النقابة اللوجستية الأردنية والخبير في مجال الشحن والخدمات اللوجستية نبيل الخطيب قال ان "ازمة مضيق باب المندب ادت الى زيادة حادة في اسعار الشحن وعدم وضوح المسارات البحرية واللجوء إلى رأس الرجاء الصالح وذلك يؤدي إلى تأخير نحو أربعة اسابيع في تسليم البضائع ما أخر التوريد والتزويد مع الخشية من حدوث نقص في المخزون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".وقال "ما يحدث يؤثر على كل القطاعات الاقتصادية والنمو ويؤثر على نسبة البطالة وعجز الموازنة والاستثمار والسيولة".وأشار الخطيب إلى أن نحو 25 % من صادرتنا تمر من مضيق باب المندب ونحو 40 % من واردتنا من خلاله.ودعا الخطيب الحكومة الى وضع سقف استرشادي للجمارك على غرار ما حصل خلال جائحة كورونا للتخفيف عن التجار والمواطنين من ارتفاع الاسعار.