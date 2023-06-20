تقليص عطلة المدارس.. هل يضر السياحة؟

محمد أبو الغنم

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أجمع سياحيون على أن قرار الحكومة الأخير القاضي بتقليص فترة عطلة المدارس الحكومية سيعود بالضرر على السياحة الداخلية.ودعا هؤلاء الحكومة إلى مراجعة القرار في ظل تأثيره السلبي على القطاع بشكل مباشر.وقال رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين: "قرار تقليص مدة عطلة المدارس بمثابة ضربة للمطاعم السياحية".وقال فخر الدين لـ"الغد": "إن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع واضح في الحركة السياحية في مختلف المطاعم السياحية المنتشرة في مناطق المملكة".وأكد، أن هذا القرار سيؤدي الى تراجع ملموس في نشاط حركة السياحة الداخلية.وأضاف، "عودة المغتربين إلى الأردن مرتبط بالعطل الدراسية وفي حال تقليص فترة العطلة فسيحد ذلك من الحركة السياحية في المطاعم".وأشار فخر الدين، إلى أنه خلال الفترتين الحالية والماضية تشهد الحركة السياحية ضعفا ملحوظا بسبب فترة الامتحانات، فيما المطاعم تنتظر العطلة المدرسية خلال فصل الصيف باعتباره موسما سياحيا تنشط الحركة السياحية فيه وهذا القرار صدمة للقطاع.وأشار، إلى أن بعض المنشآت السياحية تعتمد على عطلة المدارس لتحقيق أرباحها وحتى تبقى قائمة، وهذا القرار من المحتمل أن يؤدي إلى إغلاق تلك المنشآت.وطالب فخر الدين الجهات المعنية كافة، بتفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص في اتخاذ القرارات والعمل الجماعي لتقديم أفضل الخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني.كما طالب بدعم القطاع السياحي الذي بدأ يتعافى منذ بداية العام الحالي، وما تزال المعاناة آثار "كورونا" واضحة عليه.وقال مدير عام مجموعة فندقية: "إن قرار تقليص عطلة المدارس قرار سلبي وسيؤثر على القطاع السياحي، الذي ما يزال يعاني من آثار كورونا".وأكد مدير المجموعة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا القرار فاجأ القطاع السياحي الذي يجب أن يكون شريكا في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع أو اطلاعه عليه لدراسة جوانبه وآثاره على السياحة.وأشار، إلى أن القطاع السياحي يواجه تحديات صعبة وما يزال يحارب تداعيات "كورونا"، التي أثقلت كاهله لفترة طويلة وتسببت في تكبيده خسائر مالية ضخمة.وأضاف، "هذا القرار سينعكس على تراجع الحركة السياحية الداخلية على المنشآت الفندقية".وبين، أن القطاع السياحي، يعتمد على العطل المدرسية والرسمية في نشاطه وتقليص العطلة المدرسية سيزيد من الأعباء على القطاع.وقال الخبير السياحي ميشيل نزال: "إن قرار تقليص العطلة المدرسية في موسم الصيف، قرار سلبي".وأكد نزال، أن الأردن بلد سياحي ويعتمد على موسم الصيف في جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لذا يجب التراجع عن قرار تقليص العطلة المدرسية لينتعش القطاع السياحي وبالتالي ينعكس على الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي إذ تشكل ما نسبته 13 %.وأضاف، "مدة كبيرة من موسم الصيف ستضيع على القطاع السياحي الذي ينتظر العطلة المدرسية بفارغ الصبر، ليشهد حركة سياحية جيدة تعوض خسائره التي عاشها في "كورونا" وما تزال آثارها واضحه عليه.وأشار نزال، إلى أن الدول السياحية بموسم الصيف تعطل مدارسها خلال تلك الفترة لإدراكها أهمية القطاع السياحي والعطل في تنشيط سياحتها التي تعود بالمنفعة على اقتصادها.وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الخميس الماضي، التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل للمدارس الحكومية، ومدارس الثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحيث يبدأ دوام الطلبة في 20 آب (أغسطس) المقبل، على أن يبدأ دوام المعلمين في 13 من الشهر نفسه، غير أن مدارس القطاع الخاص أبقت على مدة العطلة حتى 31/8/2023.