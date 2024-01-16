تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. تطلع لاستكشاف فرص جديدة في سنغافورة

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أكد مشاركون في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري الأول، على أهميته في تعزيز الاستثمار بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ونظم المنتدى برنامج "جوردان سورس" المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أخيرا في سنغافورة، بمشاركة عدد من قادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأعرب الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار، عن تفاؤله بشأن تعزيز العلاقات مع سنغافورة في مجال التكنولوجيا، وذلك عقب الزيارة الناجحة لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنغافورة.وقال: إن زيارة سمو ولي العهد لسنغافورة تعد خطوة مهمة لتعميق التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا على أهمية التطلع إلى استكشاف فرص جديدة مع شركائنا في سنغافورة.وأكد البيطار على أهمية العلاقات المتميزة والمثمرة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، منوها إلى أن رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" عيد صويص وعددا من أعضاء مجلس الإدارة تشرفوا برفقة سمو ولي العهد في هذه الزيارة.ولفت إلى أن جمعية "إنتاج" استضافت في أوقات سابقة عدداً من الخبراء السنغافوريين في المؤتمرات والمنتديات التي تقيمها، منوها إلى أن هناك فرصاً متزايدة للتعاون، خاصة في مجالات التعهيد والصناديق الاستثمارية.وأوضح البيطار أن اللقاءات التي تمت خلال زيارة سمو ولي العهد ستفتح الباب لمزيد من التعاون، لا سيما في تعزيز دور الشركات الأردنية في أسواق المنطقة، بالتعاون مع نظيراتها في سنغافورة.من جهته قال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة المهندس محمد المحتسب: إن المشاركة في المنتدى تضمنت عقد اجتماعات مع هيئات حكومية وشركات وصناديق استثمارية وحاضنات أعمال في قطاع التكنولوجيا، خاصة "التكنولوجيا العميقة" والمنظمات التي تدعم ريادة الأعمال.وأضاف أن المنتدى أتاح الفرصة للتشارك بين قطاعي ريادة الأعمال الأردني والسنغافوري، كما أتاح اللقاء مع صناديق استثمارية في سنغافورة وصناديق عالمية ضخمة، ووفر فرصة لبحث فرص الاستثمار السنغافوري في الأردن، وخلق فرص عمل بالاستعانة بمصادر خارجية للشركات السنغافورية في الأردن.وبينت شركة زين أن مشاركتها بأعمال المنتدى أتاحت الفرصة للاطلاع على أعمال الشركات السنغافورية في مجالات الابتكار والإبداع وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من تجاربها في مجال ريادة الأعمال، وبحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية.بدوره، قال رئيس العلاقات الحكومية في شركة "بيجو تكنولوجي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلدون محمود: إن لدى الشركة التزاما راسخا بدعم النظام التكنولوجي في الأردن، ولدينا اهتمام مشترك يشمل استكشاف مبادرات على غرار برنامج حاضنات الأعمال السنغافوري الأردني، وتنمية الشراكات من أجل تطوير قطاع التكنولوجيا في البلدين.وأضاف، أن الشركة شاركت في حوارات حول الفوائد التي تعود على الشركات السنغافورية الآخذة في التوسع في الأردن، ووقعت مذكرات تفاهم مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات، ودعم المشاريع التجارية الناشئة خاصة ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات.وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة زار المقر الرئيسي لشركة "بيجو تكنولوجي" في سنغافورة، واستمع إلى عرض شامل حول تاريخ تطور الشركة.وقال المدير التنفيذي لشركة "بروجريسف جينيريشن ستوديوز" أحمد المصري: إن المشاركة كانت فعالة جدا، حيث أتاح اللقاء مع شركات في سنغافورة مهتمة بالاستثمار في الأردن والتعامل مع الشركات الأردنية، باعتبار الأردن بوابة لمنطقة الشرق الأوسط للدخول إلى الأسواق الأخرى.من جهته تطرق الرئيس التنفيذي لشركة "كونسينتركس ويب هيلب" المتخصصة بخدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة: إلى الأثر الإيجابي للمشاركة في المنتدى، خاصة تسليط الضوء على قصص نجاح لشركات محلية وعالمية في المملكة وبمواهب أردنية.وأشار إلى أن هذه الفعاليات وفرت فرصة لبناء شبكة علاقات أوسع مع أصحاب القرار في العالم؛ لجذب الاستثمارات للمنطقة وتصدير الأردن كبوابة للشرق الأوسط وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني.وأكد أن الزيارة مكنت الوفد الأردني من الاستفادة من التجربة السنغافورية الناجحة والبحث في سبل الشراكة.وأشار إلى أن رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للمنتدى كان له الأثر الكبير والايجابي، خصوصا في مشاركة وفد يمثل القطاعين العام والخاص لعرض التجربة الاردنية وتأكيد ثمار الشراكة المراد تحقيقها بين البلدين.وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زن اتش ار" يوسف شمعون: إن المنتدى وفر فرصة فريدة للقاء ممثلي عدد من الشركات الناشئة والمتخصصة والاستثمارية في سنغافورة، ومناقشة فرص التعاون والشراكة، وتبادل الأفكار حول الابتكار في قطاع برامج الموارد البشرية السحابية وتطوير الأعمال.وأضاف "تشرفت بلقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وشاركت قصتي كمؤسس ورائد أعمال بحضور جمهور ما يقارب 150 ممثلا لشركات ناشئة سنغافورية، وكان هذا الحدث ملهما وعزز إيماني بأهمية بناء جسور التعاون الدولي في عالم الأعمال اليوم".وشارك في المنتدى نحو 275 من الرواد يمثلون العديد من المؤسسات والشركات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، بهدف تعزيز أوجه التعاون التكنولوجي والاقتصادي الرقمي بين البلدين.وضم الوفد الزائر إلى جانب الوفد الوزاري روادا وقادة أعمال يمثلون عدداً من الجمعيات التقنية والشركات المحلية بما فيها الشركات الناشئة، فضلاً عن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الأردن، ومنها: إيستارتا، ميس الورد، استوديوهات بروجريسيف جينيريشن (بي جي)، ذكاء أنظمة المعلومات، ويب هيلب، (زين الأردن) ومنصة زين للإبداع، شركة "زن اتش ار" لحلول برمجيات الموارد البشرية، بيجو تكنولوجي، جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، والصندوق الأردني للريادة. - (بترا)