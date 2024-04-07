الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تمديد التسجيل في حاضنة الأمن السيبراني

جمعية إنتاج
جمعية إنتاج
عمان – أعلنت جمعية شركات التقنية والاتصالات الأردنية " إنتاج" نهاية الأسبوع الماضي رسميا عن تمديد فترة باب التسجيل، للانضمام إلى الموسم الثالث لحاضنة الأعمال المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تحمل اسم "حماية تك". اضافة اعلان
ووقفا لإعلان الجمعية، فقد جرى تمديد فترة التسجيل في الحاضنة حتى تاريخ 18 من شهر نيسان ( أبريل) الجاري، فيما كان من المفترض أن يقفل باب التسجيل في نهاية شهر آذار(مارس) الماضي. 
وجاء التمديد للتسجيل في الحاضنة لفتح المجال أمام أكبر عدد من الرياديين للانضمام إلى برنامج الحاضنة والاستفادة منه، وتقديم الأفكار المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتي تعتبر من الصناعات المهمة في العالم الرقمي اليوم.
ودعت جمعية "إنتاج" الرياديين والشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني للانضمام إلى الحاضنة وبرنامجها المفتوح لأفكار في مجال الأمن السيبراني، أومنتج أولي في هذا المجال دون أن يكون تسجيل الشركة شرطا في التقدم. 
وبعد إقفال باب التسجيل للشركات المتخصّصة في الأمن السيبراني سيجري فلترة الطلبات المتقدمة واختيار الأفكار والشركات المؤهلة منها للاستفادة من برنامج تسريع الأعمال التابع لحاضنة "حماية تك" وفقا لمعايير موحدة، ومن ثم البدء بتنفيذ البرنامج بداية الربع الثاني من العام الحالي. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني -(الغد)

معدلات النمو الاقتصادي تمنع تحسين المستوى المعيشي

منذ1 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

البورصة تنخفض 0.3 %

منذ2 ساعة
أعلام الأردن

توجه لتشكيل مجلس لحماية البيانات الشخصية

منذ2 ساعة
أرشيفية

تراجع الرحلات الخارجية وتحسن الحجوزات السياحية الداخلية

منذ2 ساعة
شاب يعرض معمول العيد - (أرشفية)

قبيل العيد.. طلب محدود على الحلويات ومستلزماتها

منذ2 ساعة
Untitled-1

"التحديث".. 51 أولوية في الخدمات المالية والاستثمار والحماية الاجتماعية خلال 2024

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل تختبر سيناريوهات الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بداية تسخين لماراثون العبدلي

جهاد المنسي |اليوم

الأمم المتحدة من جديد

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل تكون الفوضى والدمار الخيار ما بعد العدوان؟

سميح المعايطة |اليوم

برقيات مغلفة بالسكر لنشر الفوضى

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات | منذ1 ساعة
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 