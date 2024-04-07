تمديد التسجيل في حاضنة الأمن السيبراني

إبراهيم المبيضين

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عمان – أعلنت جمعية شركات التقنية والاتصالات الأردنية " إنتاج" نهاية الأسبوع الماضي رسميا عن تمديد فترة باب التسجيل، للانضمام إلى الموسم الثالث لحاضنة الأعمال المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تحمل اسم "حماية تك".ووقفا لإعلان الجمعية، فقد جرى تمديد فترة التسجيل في الحاضنة حتى تاريخ 18 من شهر نيسان ( أبريل) الجاري، فيما كان من المفترض أن يقفل باب التسجيل في نهاية شهر آذار(مارس) الماضي.وجاء التمديد للتسجيل في الحاضنة لفتح المجال أمام أكبر عدد من الرياديين للانضمام إلى برنامج الحاضنة والاستفادة منه، وتقديم الأفكار المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتي تعتبر من الصناعات المهمة في العالم الرقمي اليوم.ودعت جمعية "إنتاج" الرياديين والشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني للانضمام إلى الحاضنة وبرنامجها المفتوح لأفكار في مجال الأمن السيبراني، أومنتج أولي في هذا المجال دون أن يكون تسجيل الشركة شرطا في التقدم.وبعد إقفال باب التسجيل للشركات المتخصّصة في الأمن السيبراني سيجري فلترة الطلبات المتقدمة واختيار الأفكار والشركات المؤهلة منها للاستفادة من برنامج تسريع الأعمال التابع لحاضنة "حماية تك" وفقا لمعايير موحدة، ومن ثم البدء بتنفيذ البرنامج بداية الربع الثاني من العام الحالي.