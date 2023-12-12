الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي


قرر مجلس الوزراء اليوم الثُّلاثاء تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي لمدة عام.

حيث شهدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال فترة ادارته قفزات نوعيه في مختلف المجالات التشريعية والادارية والفنية وكذلك أظهر ابو علي طيلة فترة عمله مديرا عاما للدائرة اداءاً متميزا، وشهدت الدائرة في عهده العديد من الاصلاحات ونقله نوعيه في مجال الرقمنه الالكترونيه واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الالكتروني.

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وحظيت الدائرة باشادات واسعة من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية و المؤسسات المحلية.

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