"تنظيم الاتصالات" تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس"

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الخميس، إنها اتخذت جميع التدابير والإجراءات، من خلال القنوات الرسمية، لإيقاف التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية "GPS" العالمي في المملكة.

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وأضافت الهيئة، أن التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية "GPS" العالمي، يتم من خلال أجهزة ومحطات إرسال أرضية تحاكي منظومة "GPS" والإشارات التي ترسلها للمستقبلات، بحيث تكون هذه الإشارات المستقبلة من محطات التشويش أعلى في مستوياتها من الإشارة المتأثرة، وهي التي تصدر من نظام "GPS" بالأصل.



وأوضح مدير إدارة الطيف الترددي في الهيئة، المهندس نضال السمارة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إشارات التشويش تعمل في هذه الحالات على إرسال إشارات عشوائية أو منسقة ضمن تشكيلات محددة تحد من قدرة الاستقبال على تحديد مواقعها ومساراتها بشكل دقيق؛ مما يؤدي بالنتيجة إلى تحديد الموقع والمسار بشكل ينحرف عن الأصل.



وأضاف، تتأثر أجهزة الاستقبال التي تقع في مدى بث أجهزة التشويش والإعدادات الخاصة بقدرات الإرسال والتشكيلات الترددية المستخدمة، مشيرا إلى أنه تم رصد المحطات التي تسببت بالتشويش، وتحديد أماكن تواجدها باستخدام الأجهزة والأنظمة المتطورة للرصد الراديوي.



وبين السمارة، أن مسألة استخدام الترددات في أنظمة الاتصالات الراديوية ومختلف التطبيقات الراديوية، يخضع لقواعد فنية وتنظيمية دولية وتشريعات محلية تحدد إطار الاستخدام والتغطية الجغرافية ومختلف المعايير الفنية لمحطات وأجهزة الإرسال. -(بترا)