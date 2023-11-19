توترات بالأسواق العالمية.. الذهب يرتفع 30 قرشا في أسبوع

محمد أبو الغنم

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عمان- في ظل استمرار أعمال آلة القتل الصهيونية في غزة، تتنامى حالة الخوف في الأسواق المالية العالمية إزاء احتمالات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، بحسب تجار.يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه سوق الذهب المحلية، حالة من الركود في ظل تعكر المزاج العام بسبب الحرب على غزة من جهة وبسبب ارتفاع الأسعار من جهة أخرى، بحسب ما يؤكده تجار لـ"الغد".وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان: "ما يزال الطلب والعرض في السوق المحلية على الذهب ضعيفا".وزاد علان: "أغلق الذهب عالميا خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، عند مستوى 1981 دولارا".وقال تاجر الحلي والمجوهرات يزن دعنا: "الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع قرابة 30 قرشا للغرام".وأكد دعنا، أنه منذ بدء الجرائم والمجازر الصهيونية في غزة ومختلف مناطق فلسطين المحلتة، بدأ الذهب يسجل أرقاما مرتفعة في السوق المحلية.وأضاف، "الطلب على الذهب ضعيف".وأشار دعنا، إلى التراجع الملحوظ في الطلب على الذهب لغايات الزينة إضافة إلى الاستثمار والادخار إذ كان يشهد السوق بيوعات من المواطنين في حال وصل الذهب إلى مستوى الـ30 دينارا للغرام، لكننا فقدنا هذه الظاهرة منذ الفترة الماضية.وبين، أن الأوضاع النفسية التي يعيشها المواطن المرتبطة باستمرار العدوان الغاشم على الأهل في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، أسهمت في تراجع الإقبال على المعدن الأصفر إلا في الحالات الضرورية جدا.واتفق أحد العاملين في محلات الحلي والمجوهرات خالد الناصر، على أن الحركة على شراء الذهب ضعيفة منذ تنفيذ الهجمات الوحشية على الأراضي الفلسطينة المحتلة وقطاع غزة.وأكد الناصر، أن ارتفاع الأسعار المرتبط بتداعيات الإرهاب الممارس ضد غزة، أسهم في وصول الذهب إلى هذه المستويات.وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 40.2 دينار وبلغ سعر شرائه من المواطنين 38.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 47.4 دينار وسعر شرائه نحو 44.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 35.8 دينار وسعر شرائه 32.8 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 325 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 285 دينارا.وبحسب تقارير دولية، فإن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1984.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في الجلسة السابقة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارا.وسجل المعدن النفيس مكاسب 2.5 % حتى الآن خلال تعاملات الأسبوع الماضي.