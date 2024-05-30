 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توجه لإنشاء أكاديمية للأمن السيبراني

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
عمان - أعلنت الحكومة توجهها العام الحالي إطلاق نواة لأكاديمية وطنية متخصصة تعنى بمجال الأمن السيبراني ضمن مجموعة من الخطط والطموحات التي يسعى المركز لتحقيقها خلال العام الحالي 2024. اضافة اعلان
ويأتي التوجه، الذي جاء من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني، كإضافة نوعية في التعليم والتدريب للشباب على مجالات الأمن السيبراني الذي أصبح أحد أهم المفاهيم في عالم رقمي يتطور ويتوسع يوما بعد يوم، وفي إطار تحضير أجيال ومواهب وقدرات تستطيع المساهمة في مجابهة خطورة الهجمات السيبراني التي تتدفق بشكل مستمر في العالم الرقمي.  وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني في التقرير السنوي لعام 2023، أنه إلى جانب خطته لإنشاء الأكاديمية يسعى خلال العام الحالي لاطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني على المستوى الوطني لتجشيع الشباب وتحفيزهم على الاندماج في هذا القطاع الحيوي.
وقال المركز، في التقرير الذي نشره قبل أيام إنه يسعى كذلك ضمن خططه للعام الحالي إلى تطوير وتحسين برامج بناء القدرات الموجهة للشباب الأردني لتشمل فئات شبابية أكثر، واستنادا إلى متطلبات سوق الأمن السبيراني محليا وعالميا.
وتضمن التقرير السنوي، المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأمن السيبراني إنجازات المركز لعام 2023 على مستوى البناء والاستجابة والصمود والتعاون، إلى جانب توجهه الإستراتيجي وخدمات رئيسة يقدمها وأبرز التطلعات لعام 2024.
إلى ذلك أوضح المركز في تقريره أن من ضمن التطلعات والخطط التي يسعى إلى تحقيقها العام الحالي هو تطوير البنية السيبرانية الفنية والعملياتية لما مجموعه 60 مؤسسة وطنية من خلال رفدها بالأنظمة والمعدات التقنية استنادا إلى مخرجات عمليات التقييم الفني لأصولها الرقمية وبما يساهم في حماية أصولها الرقمية والحد من خطر تعرضها للتهديدات والحوادث السيبرانية.
وفقا لأرقام رسمية تتراوح خسائر الاقتصاد الأردني جراء عمليات الهجمات السيبرانية بين (200 - 150) مليون دولار سنويا.  ووفقا لاخر الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني بلغ عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2054 حادثا بارتفاع نسبته 124 % عن الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للأمن السيبراني.
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