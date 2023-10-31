توسع حملات المقاطعة.. فرصة ذهبية أمام المستوردين للبحث عن البدائل

طارق الدعجة

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عمان- بعد نجاح حملات مقاطعة منتجات دول "محور الشر" التي نفذها الأردنيون على نطاق واسع جاء دور التجار والمستوردين لقطع الإمداد عن داعمي الإحتلال.وفي هذه المرحلة التاريخية التي كشف فيها الغرب عن أنيابه وأعلنها حربا صريحة على العرب والمسلمين لم يعد الحديث عن المقاطعة ترفا بل هو "أقل الواجب" فكل دينار يذهب إلى داعمي الاحتلال يخصص جزءا منه لشراء السلاح لقتل الفلسطينيين وغيرهم.وكما بات المستهلك الأردني يبحث في المتاجر عن منتجات دول لم تلطخ يديها بدماء العرب والمسلمين كذلك يجب أن يكون الأمر بالنسبة للمستوردين.فالمستورد اليوم مطالب، من باب انتمائه لقضايا الأمة، قطع الدعم عن الدول التي تشارك في العدوان على غزة، عبر البحث عن مصادر بديلة لاستيراد السلع من دول محايدة، وهي بالمناسبة كثيرة.حرب الإبادة التي تقتل الأطفال وتمزقهم إربا، قد تكون اليوم ورقة إدانة لكل مستورد وتاجر يدعم خماسي "محور الشر" أميركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.وفي بلد يستورد منتجات بقيمة تناهز 19.3 مليار دينار سنويا تشكل مقاطعة استيراد منتجات دول تدعم الاحتلال على غرار أميركا وبريطانيا والمانيا وايطاليا خطوة في غاية الأهمية في التأثير سلبا على اقتصاديات هذه الدول على المدى المتوسط والطويل.وبالنظر الى التأثير الاقتصادي فإن مقاطعة استيراد منتجات هذه الدول من قبل الدول العربية والإسلامية التي تصنف من بين الدول الأكثر استهلاكا ستشكل ضربة موجعة لهذه وزعزعة اقتصادها عبر تراجع صادرتها وإنتاجها وعجز في ميزانها التجاري عدا على الاثار الاجتماعية الاخرى من خلال زيادة معدلات البطالة لديها .وتشكل حملات المقاطعة التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي العربي والاسلامي لمنتجات دول تدعم الاحتلال فرصة ذهبية امام المستورد والتاجر في توفير بدائل عن هذه المنتجات من مصادر مختلفة في خطوة تهدف إلى الضعظ على هذه الدول من خلال شركاتها لوقف دعم الكيان المحتل في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وقطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء وتدمير المستشفيات ودور العبادة.الدول العربية والإسلامية مجتمعة تمتلك صناعات تستطيع أن تلبي احتياجات شعوب بلادهم من مختلف السلع والخدمات بجودة عالية خصوصا وأن 50 % من قيمة السلع تذهب الى الدول المنتجة ما يعني ذلك زيادة الفائدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادية فيما بينها.ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.يشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة ارتفعت العام الماضي 27 % لتصل الى 19.3 مليار دينار مقابل 15.2 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 وفق أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.وشكلت دول منطقة التجارة العربية الكبرى 30 % من إجمالي مستوردات المملكة خلال العام الماضي وبقيمة 5.7 مليار دينار فيما استحوذت الدول الآسيوية غير العربية على 36 % من إجمالي المستوردات وبقيمة 7 مليارات دينار.وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 3 مليارات دينار ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا 1.1 مليار دينار.