توقعات بارتفاع عائدات السياحة في 2024 إلى %30 من الناتج المحلي

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

عمان- توقعت مجموعة كوفاس (Coface) أن تحقق مؤشرات اداء الاقتصاد الاردني خلال العام القادم نموا معتدلا، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 2.7 % خلال عام 2024، مقارنة مع توقعات بلوغه في نهاية العام الحالي 2.6 %.ومجموعة كوفاس Coface، تعد من المجموعات الدولية التي تهتم بتقديم خدمات تأمين الشركات ومعلومات الاعمال الملائمة للوقاية من المخاطر إضافة إلى مراقبة وحماية الشركات والمؤسسات، وتمكينها من تنفيذ انشطتها التجارية بشكل آمن، وذلك من خلال تقديم خدماتها في اكثر من 100 دولة من حول العالم.وتوقعت المجموعة في تقرير شهر تشرين الاول (اكتوبر ) لعام 2023 الخاص بالأردن، أن ترتفع عائدات السياحة خلال العام القادم إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي وأن تبلغ حوالي 16 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 20 % عن المتوقع في العام الحالي، موضحا بأنه من شأن الزيادة الإضافية المتوقعة في عائدات السياحة أن تبقي حساب الخدمات في فائض عند حوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب التقرير من المتوقع أن ترتفع إيرادات الصادرات الأردنية في عام 2024 بنسبة تقدر بنحو 2 %، والتي تعتمد أساسا على الفوسفات والبوتاس والملابس كما توقع أن يلعب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2022 دورا مهما في تحسين نمو الصادرات الاردنية، لافتا إلى ان اعتماد الأردن على الواردات سيظل قائما، مما يقلل من مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.كما وتوقع التقرير أن تدعم الاستثمارات العامة التي تمكن الاقتصاد الأردني من استقطابها كمشروع الرعاية الصحية والمدينة الطبية التعليمية الموقع مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التعليمي الطبي (SJFMEL)، إضافة إلى انشاء المدينة الرياضية الجديدة والمركز السياحي الوطني التي اعلنت عنهما الحكومة مؤخرا، في تحسين اداء النمو الاقتصادي في المملكة.وتوقع التقرير أن يظل فائض الدخل الأولي، الذي يعتمد في الغالب على العمالة الأردنية المغتربة في دول الخليج العربي، ثابتا عند حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.ولفت التقرير إلى النمو المستمر في الاقتصاد إضافة إلى إدخال الإصلاحات لتحسين تحصيل الضرائب كالفواتير الإلكترونية، وأنظمة التدقيق الإلكتروني، سيساعد في زيادة حجم توليد الإيرادات الضريبية.وأشار التقرير إلى انه من المتوقع أن يصل إجمالي المنح الخارجية إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لا سيما مع قيام الولايات المتحدة، أكبر مانح خارجي للأردن، بزيادة مساعداتها إلى 1.45 مليار دولار أميركي سنويا للفترة 2024-2029 من 1.28 مليار دولار أميركي بين عامي 2018 و2022.وفي ما يخص معدل التضخم توقع التقرير بأن يرتفع خلال العام القادم إلى 3.0 % مقارنة مع 2.7 % المتوقع للعام الحالي، كما توقع أن يستمر معدل الاستهلاك الخاص في النمو بفضل التضخم المعتدل، كما سيستمر دعم الغذاء والطاقة في إحداث تأثير معتدل على التضخم. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية والسياسة النقدية المتشددة سيستمر في زيادة تكاليف البناء.