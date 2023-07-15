السبت 15 تموز 2023
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توقع ارتفاع الطلب على الذهب بعد "التوجيهي"

معروضات من الذهب في وسط البلد - (الغد)
معروضات من الذهب في وسط البلد - (الغد)
عمان- ما يزال الطلب على الذهب في السوق المحلية محدودا جراء ارتفاع الأسعار، بحسب عاملين في القطاع، الذين توقعوا أن ترتفع مستويات الطلب على المعدن النفيس عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".اضافة اعلان
وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان: "إن السوق العالمية أغلقت بنهاية تداولات أول من أمس عند 1926 دولارا للأونصة".
وأكد، أن السوق تشهد استقرارا نسبيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إذ يحوم المعدن النفيس ما بين الـ1900 و1930 دولارا للأونصة نتيجة انتظار الأسواق للبيانات الأميركية الجديدة، بخصوص الفائدة وأرقام التضخم ما عزز ارتفاع الذهب بنسبة قليلة تصل إلى 30 قرشا للغرام.
وعن مستويات الطلب في السوق المحلية، أكد علان أنها ضمن مستويات متوسطة ومحدودة إذ تحسن الطلب خلال عطلة العيد لكن بوتيرة أقل من المتوقعة في كل عام.
ورجح أن يزيد الطلب بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، جراء حلول موسم المناسبات الاجتماعية والأعراس.
وأشار، علان إلى أن الذهب يشهد أشهرا موسمية ينشط مستوى الطلب عليه مع دخول فصل الصيف الذي تزيد فيه المناسبات الاجتماعية المختلفة مثل الأعراس والانتهاء من مراحل الدراسة الثانوية والجامعية (التخريج)، وهذه العوامل تساعد في ارتفاع وتيرة الطلب إضافة إلى أن عودة المغتربين، تزيد من مستوى الإقبال على الذهب.
وقال أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم الذيب: "إن الحركة الشرائية على الذهب تشهد إقبالا متوسطا".
وأكد الذيب، أن المعدن النفيس يشهد حالة من التذبذب المحدود عالميا ما انعكس على استقرار الأسعار ضمن مستوى الـ40 دينارا للغرام من عيار 21.
وأشار، إلى أن الطلب تحسن بنسبة طفيفة خلال عيد الأضحى المبارك لكنه تراجع بعد انتهاء العيد جراء دخول امتحانات التوجيهي.
ورجح الذيب، أن يزيد الطلب على الذهب بعد انتهاء الامتحانات جراء دخول مواسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية.
واتفق أحد العاملين في قطاع الحلي والمجوهرات رمزي سلامة مع سابقيه في الرأي، حول استقرار الطلب على المعدن النفيس في السوق المحلية ضمن مستوى محدود.
وتوقع سلامة، أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر الشهر المقبل بعد انتهاء امتحانات التوجيهي وحلول موسم الأعراس.
وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطن بلغ نحو 40 دينارا وبلغ سعر شراؤه من المواطن نحو 38.3 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب للمواطن عيار 24 نحو 47 دينارا وسعر بيعه نحو 44.4 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 35.6 دينار وسعر بيعه 32.6 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 315 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو  276 دينارا.
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