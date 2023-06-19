توقع انخفاض أسعار الأضاحي البلدية %15

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- أجمع تجار مواش على أن أسعار الأضاحي البلدية ستشهد انخفاضا خلال موسم عيد الأضحى المبارك بنسبة 15 % مقارنة مع الموسم الماضي، نتيجة تأخر فتح باب التصدير للسعودية.ورجح هؤلاء أن تستقر أسعار الأضاحي من الصنف الروماني والإسباني والأسترالي وغيرها من الأصناف المستوردة.وأكد التجار في تصريحات خاصة لـ" الغد" أن مستويات الحجز والاقبال ما تزال ضعيفة مقارنة مع ما هو معتاد خلال هذه الفترة من كل موسم نظرا لتراجع القدرة الشرائية، على حد وصفهم، مرجحين أن يزداد مستوى الاقبال قبيل العيد.ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر الكيلو القائم للأضحية البلدية ليبلغ 4.5 دينار بعد أن سجل 5.50 دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتأتي توقعات التجار بانخفاض أسعار الأضاحي البلدية في ظل توقف تصدير الخراف البلدية إلى المملكة العربية السعودية منذ شباط (فبراير) الماضي وحتى منتصف حزيران (يونيو) الحالي بسبب ما عرف من انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار.غير أن السعودية قررت استئناف استيراد الخراف الأردنية الأسبوع الماضي وهو ما جعل الكميات المعروضة في السوق المحلية كبيرة.وكانت قد اكدت وزارة الزراعة توفر الاضاحي للموسم الحالي إذ بلغت أعداد الأغنام المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق 777366 رأسا حية وبلغت أعداد الخراف البلدية المتوفرة حاليا في الاسواق 950000 وبلغت اعداد العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق لغاية 6/6/2023 37.444 ألف رأس عجل حي.وأشارت الوزارة في بيان لها نشر عبر موقعها الالكتروني إلى أن احتياجات السوق المحلي من الخراف البلدية أثناء موسم عيد الأضحى تقدر بـ(200) ألف رأس ومن الاغنام المستوردة تقدر بـ(250- 300) ألف رأس و العجول ( المحلي المستورد ) تقريبا (15-17) ألف رأس.وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي في بيان وجود وفرة في الأضاحي بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي، وتقارب الأسعار بين المستورد والمحلي وهذه الوفرة والتنوع ستشكل توازنا واستقرارا في الأسعار حتى في حال وجود ارتفاع في الصادرات.وأكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن أسعار الاضاحي البلدية لهذا العام ستشهد انخفاضا مقارنة مع العام الماضي بسبب وقف التصدير لبعض الدول الخليجية وفتح أبوابه بشكل متأخر إلى السعودية التي تعد أكبر مستورد للخروف البلدي، موضحا أن متوسط سعر كيلو الخروف البلدي سيتراوح ما بين (4.25-4.5) للكيلو الواحد، بعد ان تراوح سعره خلال العام الماضي ما بين (5-5.50) دينار للكيلو الواحد.وتوقع الكواليت أن يطرأ ارتفاع بسيط خلال هذا الموسم على أسعار الأضاحي الرومانية مقارنة بالموسم الماضي، إذ من المرجح أن يتراوح متوسط سعر الكيلو للأضحية الرومانية ما بين (4-4.25) دينار للكيلو الواحد، بعد أن بلغ متوسط سعره خلال العام الماضي نحو 4 دنانير للكيلو.ولفت الكواليت إلى أن حجم الحجز والاقبال ما يزال اقل من مستوياته المعتادة خلال هذه الفترة من الموسم، مبينا أنه من المتوقع أن يساعد انخفاض اسعار الاضاحي البلدية في رفع مستوى الاقبال بدءا من يوم عرفة.وأوضح الكواليت أنه مع تأخر فتح باب التصدير إلى السعودية فإن الكميات المتوفرة تبدو فوق حاجة السوق، وعليه فإن التجار سيواجهون هذا الفائض الكبير بتخفيض الأسعار أملا في تفادي أي خسائر.وأشار الكواليت إلى أن استهلاك الأردنيين من الأضاحي قد تراجع خلال العام الماضي بشكل واضح وبما نسبته قرابة 50 % حيث تم استهلاك نحو 200 ألف رأس من الماشية من إجمالي 395 ألف رأس.بدوره رجح تاجر المواشي يحيى أبو جابر انخفاض أسعار الاضاحي البلدية لهذا العام مقارنة مع العام الماضي، نتيجة تأخر حركة التصدير بعد أزمة الحمى القلاعية، إضافة إلى وقف السعودية مرور حركة تصدير الترانزيت عبرها إلى الدول المجاورة، إلى جانب ارتفاع كلفة سعر الخروف البلدي الاردني داخل السعودية مقارنة مع بقية الأصناف الاخرى بنحو 500 ريال سعودي، مما أدى إلى بقاء أعداد كبيرة من المواشي في السوق وبكميات تفوق حجم الاستهلاك المحلي، مما سينعكس داخليا في حصول انخفاض على اسعار هذا النوع من الأضاحي.وبين أبو جابر أن مستوى الاقبال ضعيف، معربا عن تخوفه من أن يكون مستوى الاقبال أقل مما كان عليه خلال العام الماضي، في ظل تدني القوة الشرائية لدى الكثير من الأردنيين.وأكد ابو جابر أن أسعار الاضاحي البلدية لهذا العام ستبدأ من مستوى 180 دينارا وصولا إلى 235 دينارا، مما سيجعلها أرخص من الاضاحي المستوردة الاخرى كالرومانية الذي من المرجح ان يكون متوسط سعر الكيلو القائم منها بـ4.5 دينار للكيلو.من جانبه، اتفق تاجر المواشي معاذ المصري مع سابقيه بتوقعه أن يشهد سعر الاضحية البلدية هذا العام انخفاضا مقارنة مع العام الماضي، جراء تأخر قرار استئناف السعودية استيراد الماشية الأردنية موضحا أن حجم التصدير إليها خلال هذا الموسم سيكون أقل من 20 ألف رأس، وهو ما يمثل ربع كمية ما يتم تصديره لها عادة في فترة الأضحى.واشتكى المصري من ضعف حركة الحجز والاقبال التي دائما تشتد قبل يوم العيد بنحو 15 يوما، معبرا عن خشيته ان يسيطر الركود على السوق كما حدث خلال الموسم الماضي.وبحسب المصري من المتوقع أن يتراوح سعر بيع الأضحية البلدية لصنف ( الجدي) ما بين 200-245 دينارا للأضحية، وان يتراوح سعر صنف (الخروف) ما بين 180-240 دينارا للأضحية، حيث إن هذه الاسعار أقل من سعر بيع الموسم الماضي بما يتراوح بين 20-30 دينارا للأضحية الواحدة، لافتا إلى ان أسعار الاضاحي الرومانية سيطرأ عليها تغير طفيف حيث سيتراوح سعر ذكر الخروف الروماني ما بين( 180-190) دينارا.إلى ذلك أكد عصام حجازي صاحب إحدى شركات استيراد المواشي واللحوم توفر كميات كافية من الاضاحي المستوردة وبأصناف متعددة خاصة الروماني والاسباني والاسترالي والتي تعد الاكثر أصناف استهلاكا في السوق المحلية.وتوقع حجازي أن يطرأ ارتفاع على أسعار الاضاحي من الصنف الروماني وهو الاكثر مبيعا ما بين الاصناف المستوردة، وأن يبدأ سعر بيع الكيلو من 4.25-4.5 دينار بعد أن تم بيعه العام الماضي بـ4 دنانير، مشيرا إلى انه من المرجح أن تستقر باقي أصناف الاضاحي المستوردة عند الاسعار التي كانت عليها العام الماضي.