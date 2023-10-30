الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توقع انخفاض المحروقات %4

مركبات تتزود بالوقود من محطة محروقات في عمان - (الغد)
مركبات تتزود بالوقود من محطة محروقات في عمان - (الغد)
 ترجح المعطيات العالمية تخفيض أسعار المحروقات في السوق المحلية للشهر المقبل تبعا للانخفاض الملحوظ الذي شهدته هذه الأسعار عالميا منذ بداية الشهر الحالي.اضافة اعلان
ووفقا لتقديرات مراقبين لهذه الأسواق، فإن الأسعار مرشحة للانخفاض بنسب تصل إلى 4 % لبعض الأصناف مع الإبقاء على سعر الكاز والغاز المنزلي عند مستوياتهما الحالية.
وقدر الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أن تنخفض الأسعار بما يعادل 3 إلى 4 قروش للتر الواحد وفقا لنوع المشتق وتبعا لانخفاض أسعار هذه الأصناف عالميا.
وبين، أنه من المتوقع أن ينخفض سعر اللتر من البنزين أوكتان 90 و95 يما قيمته 4 قروش للتر، و3 قروش للتر من الديزل، في حين سيتم الإبقاء على سعر الكاز عند سعره الحالي.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل: "إنه من المتوقع تراجع أسعار البنزين 90 بنسبة 4 % بمقدار 40 فلسا وينخفض البنزين 95 بنسبة 3.2 % أي ما يعادل 40 فلسا، إلى جانب انخفاض الديزل بنسبة 3.6 % وبما يعادل 30 فلسا".
كما قال عقل: "إنه سيتم الاستمرار في تثبيت الكاز عند سعره الحالي البالغ  620 فلسا، مشيرا إلى أن خام برنت انخفض 3 دولارات مقارنة بسعر الشهر الماضي بنسبة 3.2 %.
وكان معدل خام برنت الشهر الماضي 94 دولارا مقارنة بمعدل الشهر الحالي 91 دولارا.
ومن المرجح وفقا لعقل، أن تبقى أسعار النفط في الربع الرابع 90 دولارا وأكثر.
وانخفض الطلب في السوق المحلية بنحو 5 % في الشهر الأخير، وفقا لنقيب أصحاب محطات المحروقات م. نهار السعيدات، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها: تراجع حركة المواطنين تأثرا بأحداث الحرب في غزة عدا عن أثر انتشار السيارت الكهربائية وانخفاض القدرة الشرائية.
ورجح السعيدات أيضا، أن تخفض الحكومة أسعار أصناف المشتقات النفطية الشهر المقبل، وبما يصل إلى قرابة 5 قروش للديزل ونحو قرشين على البنزين بصنفيه.
ورفعت الحكومة للشهر الماضي، سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 975  فلسا للتر بدلا من 960  فلسا  للتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح  1220  فلسا للتر بدلا من 1205 فلسات للتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح  825 فلسا للتر بدلا من 800 فلس للتر.
كما قررت اللجنة، تثبيت سعر الكاز لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عند سعر 620 فلسا للتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.  
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مقاطعة

الحذر من المشاركة بقتل الأطفال يمسي سلوكا استهلاكيا بين الأردنيين

منذ1 ساعة
جسر-الملك-حسين-1689168740

%90 انخفاض المستوردات من الضفة

منذ2 ساعة
Untitled-1

عدوان الاحتلال يلغي جميع برامج السياحة المشتركة مع الأراضي المقدسة

منذ2 ساعة
صواريخ القسام تنطلق من غزة باتجاه العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة - (الغد)

العدوان على غزة.. ترجيح انكماش اقتصاد الاحتلال %11

منذ2 ساعة
شاب يبيع ألبسة في أحد المحال بعمان -(الغد)

85 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة الشتوية

منذ2 ساعة
Untitled-1

اكتمال نقل مستحقات المملكة من النفط العراقي للشهر الحالي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعليقا على تحليل أمني

ماهر أبو طير |اليوم

غزة.. ثلاثة خيارات أحلاها مُر!

محمود الخطاطبة |اليوم

إنه الجيل الفلسطيني الرابع يا إسرائيل

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مفاوضات جديدة مع الصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

حرية تعبير أم استقواء؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

فصائل منظمة التحرير في الضفة

سميح المعايطة |اليوم

الخاسرون والرابحون في لحظة غزة الدامية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |منذ 26 دقيقة
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
 