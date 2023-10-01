توقع بلوغ زوار العقبة 2.2 مليون سائح في 2023

محمد أبو الغنم

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عمان- توقع نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية حمزه الحج حسن ان يصل عدد زوار المدينة الى 2.2 مليون زائر بنهاية العام الحالي.وأكد الحج حسن ان 788 ألف زائر مبيت دخلوا العقبة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام. وأضاف أن هنالك توجها إلى زيادة الفي غرفة فندقية في العقبة خلال العاميين القادمين.جاء ذلك خلال مناقشات لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب أمس والتي بحثت سير العمل في القطاع السياحي والنقل بالعقبة وتماشيه مع رؤية التحديث الاقتصادي.وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين إن هنالك حاجة ملحة لزيادة الغرف الفندقيه في العقبة. واكد على اهمية تقديم تسهيلات جاذبة للمستثمرين بهدف تطوير المتتج السياحي وتعزيزه وسد فجوة نقص الغرف الفندقية واقامة المشاريع السياحية المختلفة.وطالبت النائب دينا البشير بتخفيض اسعار الغرف الفندقية لتحقيق مبدأ التنافسية مع الدول المجاورة. وبينت اهمية دعم الفنادق لينعكس ذلك على تراجع الاسعار.