الخميس 29 حزيران 2023
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توقع تثبيت سعر البنزين وتخفيض سعر الديزل

بنزين
توقع تثبيت سعر البنزين وتخفيض سعر الديزل
توقع مختصان في قطاع المحروقات، تثبيت أسعار البنزين بشقيه (90-95)، وخفض سعر الديزل.
وقال المختصان فهد الفايز وهاشم عقل لـ"المملكة" إنه قد يتم تثبيت البنزين 90 على سعر 900 فلس /لتر، والبنزين 95 على 1140 فلساً/لتر.اضافة اعلان
وأوضح الفايز أن هناك احتمالية لخفض أسعار البنزين بنسبة لا تتجاوز الـ 2%.
وأشار إلى أن سعر الديزل قد يتم تخفيضه بنسبة 3-5%.
وأشار عقل إلى أن هذه الأسعار نتيجة التغيرات البطيئة لأسعار خام برنت نتيجة لضعف الأسواق العالمية.
وبين أن من أهم أسباب ضعف الأسواق هو قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت الأسعار الذي لم يؤثر على الطلب؛ لأن هناك زيادة على الأقل مرتين لنهاية العام؛ مما أفرغ قرار التثبيت من مضمونه.
ولفت إلى أن الطلب الصيني ما زال ضعيفا، ويشهد الإنتاج الصناعي الصيني تراجعًا ملحوظًا.
وأضاف أن هناك عنصرا مهما قد يؤدي إلى رفع الأسعار خلال الشهر المقبل وما يليه هو قرار السعودية بالخفض الطوعي لمليون برميل.
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