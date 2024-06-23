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Jordan News النسخة المطبوعة

توقع جاهزية مطار عمان المدني نهاية العام

2017-09-25
مطار عمان المدني
عمان – رجح مدير شركة المطارات الأردنية محمد الجالودي أن يكون مطار عمان المدني (ماركا) جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل.اضافة اعلان
وأشار الى ان كلفة مشروع تطوير مطار ماركا بلغت نحو 4.2 مليون دينار. مبينا أن المطار سيكون جاهزا لاستقبال الطائرات التي يبلغ وزنها 60 طنا، بعد رفع الوزن من 45 طنا.
وأشار الى انه تم السماح في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي بهبوط  الطائرات أيا كان حجمها في مطار عمان المدني.
وعقب الانتهاء من المشروع ستقوم لجنة من هيئة تنظيم الطيران المدني بالتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات التجارية
تمهيدا للمباشرة بالتشغيل.
وقال انه تم انجاز مشروع أمان نهاية المدرج بكلفة مليون دينار، مشيرا الى ان المطار يستقبل حاليا الرحلات الخاصة كما يستخدم لغايات التدريب.
وسيسهل مطار عمان المدني من عمليات الشحن التجاري ويقلل من كلفها إذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار قرب المطار من عدد من المناطق الصناعية، كما سيساعد ذلك من تخفيف الضغط على مطار الملكة علياء في اوقات المواسم والاعياد والتي تشهد في الغالب ازدحامات كبيرة بسبب زيادة عدد المسافرين في تلك الأوقات.
يذكر أن مطار عمان المدني/ ماركا هو مطار ذو تشغيل مشترك ويعمل في الوقت الحالي على استقبال طائرات غير تجارية.
 وتضم  المملكة 3 مطارات هي مطار الملكة علياء الدولي في عمان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة إضافة إلى مطار عمان المدني
 بمنطقة ماركا في عمان.
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