توقع زيادة حركة الإنترنت بنسبة تتجاوز 20 %

إبراهيم المبيضين

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عمان– قدرت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسة الثلاثة العاملة في السوق المحلي أمس أن تشهد ليلة عيد الفطر وأول أيامه ارتفاعا في حركة الانترنت ضمن مختلف شبكات الاتصالات.وأشارت المصادر إلى أن تطبيق "الواتساب" سيكون أكثر الخدمات استخداما وخصوصا للمعايدات الإلكترونية.وتوقعت المصادر نفسها أن ترتفع حركة البيانات وخصوصا خدمات الانترنت المتنقل عريض النطاق عبر الهواتف الذكية والمعتمدة على شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس، بنسبة تزيد على 15 % مقارنة بمستويات حركة الانترنت في الأيام العادية.وأكدت المصادر أن الفترة الحالية تشهد اعتماد كبيرا من قبل الاردنيين على شبكة الانترنت وخصوصا مع الاحداث التي يشهدها قطاع غزة بالعدوان الهمجي من قبل الكيان الصهيوني، حيث يحافظ الاردنيون منذ ستة أشهر على متابعة الأخبار ونشر المحتوى المناصر لفلسطين وغزة في مواجهة العدوان الرقمي الاسرائيلي.والى جانب زيادة استخدام الانترنت، قدرت المصادر نفسها أن تشهد الحركة الهاتفية الصوتية الخلوية زيادة طفيفة عشية العيد مقارنة بالأيام العادية، فيما قدرت تضاعف حركة الرسائل النصية القصيرة " الاس ام اس" ولكن بكميات اقل مع توجه الناس واعتمادهم المتزايد على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل النصي.واكدت المصادر أن نشاطا لافتا ستشهده منصات التواصل الاجتماعي في الاردن وزيادة في الاستخدام وخصوصا منصة الفيسبوك للمعايدات الجماعية وتطبيق الواتساب للتراسل النصي الذي سيزدحم برسائل التهنئة والتواصل ليحتل الصدارة في الاستخدام عشية العيد وأول أيامه، وخصوصا مع ما توفره هذه التطيبقات من مزايا للتواصل السريع والجماعي والاتصال المجاني سواء المحلي أو الدولي.وفي الأردن يوجد 7.73 مليون اشتراك للهاتف الخلوي معظمها تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسكية اكثر من 10.3 مليون مستخدم اكثرهم يستخدمون الانترنت المتنقل عبر الهواتف الذكية.إلى ذلك اكدت المصادر أن تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل النصي ستتصدر المشهد في الاتصالات عشية العيد واول ايامه، في وقت يقدر فيه عدد مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي باكثر من 6.5 مليون مستخدم اكثرهم يستخدمون الفيسبوك.واشارت المصادر الى ان تطبيق التراسل الأكثر شعبية حول العالم "الواتساب" سيتصدر المشهد في التواصل والمعايدات الإلكترونية حيث من المتوقع أن يستحوذ على نسبة تزيد على 80 % من حجم المعايدات الإلكترونية سواء بالمعايدات الفردية او الجماعية عبر خاصية "الجروبات".ورغم زيادة اعتماد الناس على التراسل عبر "الواتساب" إلا أن خدمة الرسائل النصية القصيرة ما تزال معتمدة من قبل الأردنيين للمعايدات والتهاني الإلكترونية حيث من المتوقع بحسب المصادر أن تتضاعف عشية العيد مقارنة بالأيام العادية ولكن حجومها وأعدادها لا تقارن بالرسائل المرسلة عبر تطبيقات التراسل.وأكدت المصادر أن نشاطا ستشهده حركة الاتصالات الصوتية المحلية والدولية ولكن لن تزيد بالشكل الذي تزيد فيه حركة الإنترنت التي أصبحت تشكل بديلا مثاليا للاتصالات الصوتية وبتكاليف أقل على الناس مع سرعة في الاتصال وتجاوز لكل حدود الجغرافيا.وقالت تطبيق "الفيسبوك" يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستخدام بعد الواتساب في المعايدات الإلكترونية، لا سيما وأن الشبكة تتيح التواصل والنشر مع إمكانية المشاركة مع عدد كبير من الأصدقاء والمعارف".وأشارت المصادر إلى أن لجوء الأردنيين إلى الترفيه وقضاء الوقت عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا في مجال مشاهدة المحتوى الفيديوي هو من أسباب ارتفاع استخدام الانترنت بشكل عام.