توقع شراء 120 ألف طن شعير الأربعاء المقبل

طارق الدعجة

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عمان- توقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين شراء 120 ألف طن شعير الأربعاء المقبل، بعد أن طرحت أخيرا عطاء لهذه الغاية بهدف زيادة مخزون الأردن بما يغطي أطول فترة ممكنة.ودعت الوزارة، التجار الراغبين، الى مراجعة قسم العطاءات وشراء نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.وحددت الوزارة آخر موعد لاستلام عروض بدخول العطاء ظهر يوم الأربعاء المقبل شريطة إحضاء صور عن رخصة المهن سارية المفعول والسجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ فض العروض و التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.وتقوم الوزارة، قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة "الصناعة" يصل مخزون الشعير والكميات المتعاقد عليها حاليا إلى 800 ألف طن ويغطيان استهلاك المملكة لمدة تتجاوز 9 أشهر فيما سيصل المخزون إلى 920 ألف طن مع عقد الصفقة الجديدة.ويصل استهلاك الشعير في الوقت الحالي إلى 80 ألف طن شهريا وتنخفض إلى أقل 70 ألف طن شهريا في موسم الربيع بحكم الاعتماد على النباتات والشجيرات في هذا الموسم.وحددت الوزارة العديد من الشروط في دعوة عطاء الشعير ، منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.كما تتضمن الشروط أنه في حال تبين إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة، يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة ويتحمل المتعهد النفقات والأضرار كافة.وبحسب الشروط، يحق للوزارة أن ترسل وفدا للإشراف على عملية التحميل وفحصها في ميناء التحميل، كما يتوجب على المتعهد القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الوفد القيام بالمهام الموكلة لهورصدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل، 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.وتستورد وزارة "الصناعة" الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ إذ يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة 175 دينارا، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن، و157 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.