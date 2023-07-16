الأحد 16 تموز 2023
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"ثريدز".. مستخدمون يخوضون التجربة من باب "المسايرة الإلكترونية"

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز
عمان- من كان يظن نفسه بالمقدمة وجد نفسه واحدا من ملايين المشتركين في تطبيق "ثريدز" بعد ساعات معدودة من إطلاقه.
دون أي محتوى، أو هدف، فقط من باب أنني موجود في كل مواقع التواصل الاجتماعي وضمن الجماعة التي ستخوض غمار الحديث ونشر القصص والمواقف عبر تطبيق ثريدز، هكذا يصف معتز سبب اشتراكه في التطبيق حديث الولادة.اضافة اعلان
السرعة في الإقبال على تطبيق ثريدز، جاء بسبب اعتماده على مستخدمي تطبيق إنستغرام، الذي يضم حوالي مليارا ونصف المليار مستخدم حول العالم، كما أن النزال "الإلكتروني" الذي دار ما بين مؤسس "ميتا" مارك زوكربيرغ، ومالك "تويتر" ايلون ماسك، كان قد جذب العالم ليرى الاختلاف ما بين التطبيقين.
معتز، اشترك بالتطبيق من باب الفضول، كان من ضمن الملايين في ثريدز، ويرى انه لم يكن يسعى لوضع أي محتوى فيه، بل انه في "إنستغرام" متفرج فقط، فما بالك في ثريدز الجديد، على حد تعبيره.
ويقول معتز إنه ليس الوحيد، ضمن دائرة أصدقائه، الذين خاضوا تجربة "ثريدز" ويجزم أن نسبة كبيرة من الناس سجلت ضمن رواده الجدد فقط من باب "المسايرة الإلكترونية" للجماعة وأن يكون الجواب عند سؤال أحدهم عن التطبيق بـ"نعم سجلت".
خلال 5 أيام فقط، تجاوز عدد مستخدمي ثريدز 100 مليون مشترك من قرابة 4.80 مليار شخص يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذا يولد التساؤل الذي يطرحه الكثيرون حتى من باب الفضول، لماذا سارعنا إليه، وهل الأجواء العامة التي تطلقها مواقع التواصل الاجتماعي الإعلانية لها تأثير على أدمغة الشباب، والمتابعين، وهل هناك فسحة من الوقت للمتابعين للتواجد في منصات جديدة.
هي "هبات مجتمعية" يصفها البعض، بأنها موج يدفع كل من يقف أمامه لهذا العالم الافتراضي، وخاصة وان نسبة كبيرة من عالم "ثريدز" تحدثوا عن الصدمة التي تلقوها بأن لا جديد يذكر في هذه المنصة، وهي فقط وسيلة للرد على تويتر، وقد يكون وصف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "نار مشتعلة وقودها الناس المندفعون خلف الشهرة أو التريند".
منار العمري لم تخض تجربة الانضمام إلى عالم ثريدز كونها لم تر أي جديد فيه من خلال رأي غالبية معارفها ممن سارعوا لحجز أماكنهم فيه، وتقول انها ليست ممن يطمحون للكثير من المساحات الإلكترونية، وكل ما ترغب بالحصول عليه من معلومات ومتعة متوفر في باقي التطبيقات سهلة الاستخدام.
وتعتقد العمري أن هذه موجة وحسب، وأن الكثيرين سوف يتأنوا الآن قبل التسجيل في ثريدز كما يقول اصدقاؤها، فمن يعلم أن حسابه في ثريدز مرتبط بـ"انستغرام" قد يرى أنه من الأفضل أن يبقى بعيدا مكتفيا بما لديه من حسابات.
اجتماعيا، يرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع أن مما لا شك فيه أن ما شهدناه خلال الأيام الماضية من التدافع نحو ثريدز، خلق الكثير من التساؤلات في العالم، حول طبيعة المجتمع بشكل عام ومجتمعنا الأردني بشكل خاص، بسبب الإقبال المتزايد على هذا التطبيق رغم أن الغالبية التي لجأت أليه هم أشخاص عاديون، بمعنى أنهم ليسوا مؤثرين أو أصحاب قرار، أو مسؤولين ولا يوجد لديهم مصالح أو أجندة خاصة.
ويعتقد جريبيع أن الإقبال المتزايد على التطبيق الجديد من دون أن يكون هناك أي هدف من خلاله قد يكون سبباً في "قتل المتعة" والتسبب بالتوتر والتفكير بمدى قدرة هذا "الترند" على تغيير المألوف من إيجابيات أو سلبيات.
كما يرى جريبيع أن المجتمع الآن بات ينظر للأشخاص على عدد حساباتها، ومتابعيهم، ويخلق لديهم شعورا بالأهمية، وأحيانا قد تتغير نظرة الشخص لنفسه والمجتمع بناء على عدد متابعيه أو ما يُسمي بـ"الفلونسر"، وهنا يجب ان ننتبه إلى أن السوشال ميديا أصبحت تشكل عالما خاصا لهؤلاء الأشخاص، وتشكل مرجعا مهما بالنسبة لهم.
نظرية أخرى يمكن الحديث عنها، بحسب جريبيع، وهي ظهور نظرية "القطيع"، بمعنى "أنني أحدد توجهي في العالم الإلكتروني حيثما توجه الناس"، من دون أن يكون عندهم معرفة بإيجابيات وسلبيات هذا الشيء الجديد، وبالتالي أصبح هناك إقبال على هذا الموضوع من دون دراية كاملة، وأن عدد الحسابات الافتراضية لدي قد يحدد للمجتمع كم أنه شخص متعلم ومثقف ومتابع لكل شيء على السوشال ميديا.
وينوه جريبيع كذلك إلى أن عددا كبيرا من المؤثرين في العالم أو حتى رؤساء الدول، لديهم حساب واحد فقط على تلك المواقع، ومنها قد يتحول هذا الحساب إلى مصدر قوة وتأثير ومتابعة أكثر من كونه المصدر الوحيد لبث المعلومة أو الخبر أو حتى صورة، ومقطع فيديو.
ويتمنى جربييع من الأشخاص الذين باتوا الآن متواجدين في مختلف التطبيقات بالتفاعل مع الأحداث بالطريقة المناسبة، خاصة وأنه لا يمكن نكران دور تلك المنصات في تحريك المجتمعات وتنقل صورة كاملة عنه بكل تفاصيله، لذا علينا ان نكون واعين أين نكون وكيف ولماذا نحن هنا سواء ثريدز، فيسبوك، توتير، إنستغرام، وغيرها من المنصات.
من جهته، يرى اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي الدكتور أحمد عيد الشخانبة أن هناك عدة دوافع او أسباب للإقبال الكبير على هذه المنصة، وتختلف من شخص لآخر، ولا يمكن وضع جميع الناس بالنسبة لهذه الظاهرة في فئة واحدة، ومن أهم أسباب هذه الظاهرة الفضول والرغبة في معرفة كل جديد، لافتا إلى اختلاف الناس بطبيعة الحال في درجة ومستوى الفضول.
ويضيف الشخانبة أننا "يجب أن لا نغفل الرغبة في تغيير الواقع السيئ المليء بالصعاب، وما يكتنفه من وضع اقتصادي مترد، والذي يأخذ شكل الرغبة في تغيير نوع المنصة القديمة، بمعنى ان الذي لا يستطيع تغيير الواقع يغيره بالعالم الافتراضي".
كما أن الرغبة في التميز والاختلاف عن الآخرين والتفوق عليهم، والذي يأخذ شكل تغيير نوع المنصة أو استخدام المنصة الجديدة قبل الآخرين، هو من الدوافع النفسية لدى الإنسان، وتكمن المشكلة هنا، عندما يقوم الناس بتحقيق دافع التميز عن الآخرين، والرغبة في تغيير الواقع، والفضول وحب المعرفة في أمور سطحية غير مهمة مثل تغيير نوع المنصة، وفق الشخانبة.
وهنا يجب التنويه، بحسب الشخانبة، إلى أنه لا يمكن اعتبار سلوك كل شخص سارع إلى استخدام المنصة الجديدة رغم عدم معرفته لكيفية استخدامها، سلوكا مرضيا أو اضطرابا، أو عقدة نفسية حتى يتسم بالتكرار والشدة والمدة من حيث تكرار مثل هذا السلوك.
جانب من اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة تجارة عمان - (من المصدر)

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