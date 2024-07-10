 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ثقة المستثمر تسجل أكبر تراجع منذ 2020

الاستثمارات
الاستثمارات
عمان-الغد- شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر -الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني- للربع الأول من العام الحالي، تراجعا بنسبة 16.4 % (وهي الأعلى منذ التراجع المسجل في الربع الأول من العام 2020)، لينخفض إلى 135.5 نقطة، بعد أن كانت قيمته 162.2 نقطة في الربع السابق (الربع الرابع من العام الماضي)، مسجلا بذلك التراجع الخامس على التوالي.اضافة اعلان
وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعا من 145.2 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 100 نقطة في الربع الأول العام الحالي (وهو التراجع الأعلى منذ الربع الأول من عام الجائحة).
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2 % في الربع الأول من العام الحالي. فيما بلغ معدل النمو 2.8 % خلال الربع نفسه من العام الماضي، وحوالي 2.3 % خلال الربع الرابع منه.
كما بلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي. فيما كانت 463.3 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، وحوالي 382.9 مليون دينار في الربع الأول منه. وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 95 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 98 مليون دينار في الربع السابق.
وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 85.3 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كان 88.8 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.
وفي المقابل، تحسن مؤشر الثقة في النظام النقدي في الربع الأول من العام الحالي (200 نقطة) مقارنة بالربع السابق (166.4 نقطة).
كما نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 12.85 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي إلى 13.19 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي.
واتسع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.13 % في الربع الرابع من العام الماضي إلى 2.17 % في الربع الأول من العام الحالي.
كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة بنسبة 9.6 %، من 441 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي إلى 398.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعا من 191.9 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 142.1 نقطة في الربع الأول من العام الحالي.
وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 0.6 نقطة، ليصل إلى 4,416.9 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه. وانخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة، لتصل إلى 53.8 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ169.1 % في الربع الرابع من العام الماضي.
ونمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 1.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 30.56 مليار دينار.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جمعية وكلاء السياحية والسفر

انتخاب شاهر حمدان رئيسا لجمعية وكلاء السياحة والسفر

منذ3 ساعة
1720646906401861100

التحفيز الحكومي وتفعيل الشراكة بين القطاعين ضرورتان لـ"التحول الطاقي"

منذ4 ساعة
أعمدة كهرباء - (تعبيرية)

الأردن يصدر 23.8 جيجا واط للشبكة العراقية في 4 أشهر

منذ4 ساعة
1720623359861007500

عجز الاحتلال المالي يتسع إلى %7.6 ويبلغ 40 مليار دولار

منذ4 ساعة
Untitled-1

زين شريك إستراتيجي لـ "42 عمان" أحد برامج مؤسسة ولي العهد

منذ4 ساعة
دائرة مراقبة الشركات

العرموطي: تسهيل الإجراءات والحوافز الاستثمارية يقلصان شطب الشركات

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 