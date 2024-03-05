الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جمعية البنوك تصدر تقريرها "الطريق نحو الاستدامة"

مدير عام جمعية البنوك في الاردن د.ماهر المحروق - (من المصدر)
مدير عام جمعية البنوك في الاردن د.ماهر المحروق - (من المصدر)
 أطلقت جمعية البنوك تقريرها "الطريق نحو الاستدامة" والذي يهدف إلى توثيق واستعراض لأبرز إنجازات وأنشطة الجمعية في مجال الاستدامة والتمويل الأخضر خلال العام 2023.اضافة اعلان
وفي هذا الصدد أشار مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، أن الجمعية قامت خلال عام 2023 بالعديد من الأنشطة المتعلقة بتطوير معاير الحوكمة البيئة والاجتماعية (ESG) وتعزيز أدوات التمويل الأخضر في القطاع 
المصرفي.
 كما بين المحروق أن الجمعية تسعى ومن خلال لجنة التمويل الأخضر التي أطلقت أعمالها في عام 2023 الى تعزيز التشابك والتواصل الفعال بين القطاع المصرفي ومختلف الجهات وعلى رأسها البنك المركزي الأردني في جانب أطر التمويل الأخضر، وذلك في ظل إطلاق البنك المركزي إستراتيجية التمويل الأخضر. ومن جانب آخر أوضح المحروق أن الجمعية استطاعت بناء مجموعة من البرامج التدريبية المتعلقة بالتمويل الأخضر من خلال تدريب أعضاء لجنة التمويل الأخضر وبناء قدراتهم كمدربين وهو ما نتج عنه تدريب ما يزيد عن 220 متدربا في إحدى الدورات التدريبية. بالإضافة إلى دور اللجنة في تعزيز ورفع الوعي حول التمويل الأخضر في القطاع المصرفي.
وفي جانب متصل بين المحروق أن التقرير يشير إلى أنشطة الجمعية الرئيسية في جانب التمويل الأخضر ومن أبرزها منتدى التمويل الأخضر الذي عقدت النسخة الأولى منه منتصف عام 2023، بالإضافة الى تقديم شرح عن أبرز الأنشطة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين سواء كان على مستوى اللقاءات والندوات والاجتماعات أو على مستوى التدريب وبناء القدرات. وتحدث المحروق أن الجمعية ستسعى بشكل مستمر ضمن إطار عملها إلى تقديم كل ما يسهم في تعزيز توجهات القطاع المصرفي نحو إطلاق القدرات الكامنة لتحول الاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد الأخضر.
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