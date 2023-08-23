جمعية البنوك توقع مذكرة تفاهم مع شركة كريف

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عمان –الغد- وقعت جمعية البنوك في الأردن مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة كريف الأردن وذلك أمس في مقر جمعية البنوك.ووقع المذكرة عن جمعية البنوك المدير العام الدكتور ماهر المحروق، فيما وقعها عن شركة كريف المدير العام أحمد العامودي. وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة لتعزيز التعاون بين الفريقين في المجالات المشتركة بما في ذلك عقد الفعاليات والأنشطة التدريبية وورش العمل ذات العلاقة بعمل شركة كريف وبما يسهم في تعزيز ونشر المعرفة بدور الشركة بين العاملين في القطاع المصرفي.كما تستهدف المذكرة نشر الوعي حول طبيعة عمل شركة كريف الأردن والخدمات التي توفرها للبنوك من خلال حملات الوعي والمبادرات التثقيفية التي تستهدف موظفي البنوك، إضافة للتعاون في مجال نشر التوعية من خلال مجلة البنوك كوسيلة لنشر مقالات شهرية في المجلة لتسليط الضوء على خدمات الشركة ومشاركة الرؤى لتطوير منظومة الاستعلام الائتماني لتنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.كذلك تهدف المذكرة لتسهيل عملية التواصل بين الشركة وموظفي البنوك بهدف تقديم الإرشاد والدعم لهم، ومساعدتهم في توجيه العلماء بالشكل الصحيح وتوعيتهم حول أهمية الاحتفاظ بسجل ائتماني جيد ومدى تأثير ذلك على سهولة حصولهم على الائتمان. وبالإضافة لما سبق، فقد تضمنت أوجه التعاون على إعداد الدراسات المسحية والإحصائية الدورية التي تهدف لقياس أثر أعمال الشركة في القطاع المصرفي، وقياس مستوى رضا البنوك عن الخدمات التي توفرها الشركة ومدى توافرية هذه الخدمات ومستوى الرضا عنها. وقال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة كريف الأردن يأتي انطلاقا من أهداف الجمعية بتعزيز وتطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وسعي الجمعية لتوحيد وتحسين معايير العمل والممارسات المهنية المصرفية، وضمن حرص الجمعية على تعزيز التواصل بين البنوك ومختلف الجهات ذات العلاقة وخصوصاً تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بعمل البنوك ومنها شركة كريف والتي تعمل كمستقبل ومزود للمعلومات الائتمانية للبنوك.وأوضح المحروق أن توقيع المذكرة مع شركة كريف يأتي في ضوء الحاجة الماسة لإيجاد إطار قانوني يعزز العلاقات بين الجمعية وشركة كريف، ويسمح بتنفيذ المزيد من الفعاليات والانشطة المشتركة والتي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف الجمعية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقاً لمنفعتهم المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه.كما أشار المحروق لوجود العديد من نواحي العمل المشتركة مع شركة كريف والمتعلقة بعمل الشركة المباشر مع البنوك والحاجة لتوفير إطار فعال للتنسيق بين البنوك والشركة من خلال جمعية البنوك باعتبارها مظلة للبنوك في الأردن.من جانبه قال "أحمد عامودي" مدير عام شركة كريف الأردن، بأننا نشعر بسعادة كبيرة لتتويج التعاون الناجح مع جمعية البنوك في الأردن من خلال توقيع هذه الاتفاقية. إن شراكتنا مع جمعية البنوك لم تكن وليدة اليوم، بل هي شراكة تاريخية بدأت منذ إنشاء شركة كريف الأردن واستمرت على مر السنين. حيث لعبت جمعية البنوك في الأردن دورا أساسيا في إنجاح مشروع إنشاء أول شركة معلومات ائتمانية في الأردن، من خلال تسهيل عقد الاجتماعات بين البنوك وشركة كريف الأردن، حيث ساهمت في تسهيل التواصل مع القطاع البنكي واستضافة الفعاليات المختلفة. بالإضافة إلى مساهمتها في نشر الوعي حول أهمية شركة المعلومات الإئتمانية والدور الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مقالات خاصة تتعلق بتطور أعمال شركة المعلومات الإئتمانية ضمن مجلة البنوك التي تصدرها الجمعية.وأضاف "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز القطاع المصرفي وتطوير الاقتصاد الوطني، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي في الأردن. وأضاف العامودي أن نشر الوعي حول أهمية وجود شركة معلومات ائتمانية وطبيعة عملها يعتبر من الأولويات الرئيسية للشركة. مبيناً أن مذكرة التعاون تستهدف بشكل رئيسي تنفيذ أنشطة مشتركة مع الجمعية لتعزيز الوعي حول خدمات الشركة لدى موظفي البنوك ولدى العملاء على حد سواء. يشار في هذا الصدد أن شركة كريف الأردن تأسست كشركة مساهمة خاصة بهدف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني في الأردن، وحصلت على ترخيصها من البنك المركزي الأردني في عام 2015، وبدأت أعمالها رسمياً في عام 2012 عبر منصة إلكترونية تم تصميمها وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال المعلومات الائتمانية.