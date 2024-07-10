جمعية البنوك و"GAIN" يطلقان مشاريع المرحلة الثانية من التعاون

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عمان -الغد - عقد في مقر جمعية البنوك أول من أمس، اجتماع إطلاق مشاريع وأنشطة المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الجمعية ومشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في الأردن (GAIN)، والذي يعتبر من أبرز المشاريع في المملكة في جانب تعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي، كما يساهم المشروع في تمكين أدوات الاقتصاد الأخضر والدائري في المملكة. ويهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى استغلال فرص النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الصديقة للبيئة وخلق فرص العمل الخضراء.وقد هدف الاجتماع إلى استعراض مشاريع وأنشطة المرحلة الثانية، وتخلله مناقشة حول طبيعة استفادة القطاع المصرفي منها، إضافة إلى تقديم المقترحات للسعي نحو تطوير الأنشطة والمشاريع وتعزيز نتائجها. وقد حضر الاجتماع الطواقم الفنية للمشروع وبمشاركة كلية فرانكفورت للمالية والإدارة التي تعتبر الشريك المنفذ والمستشار الفني للجنة التمويل الأخضر في الجمعية.وافتتح الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن اللقاء، مبينا دور القطاع المصرفي في إطلاق الإمكانات الخضراء للقطاعات الاقتصادية من خلال دوره الوسيط وتقديمه التمويل، من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية. كما استعرض أبرز التطورات المتعلقة بتخضير القطاع المصرفي، مشيراً إلى انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر السنوي للتمويل الأخضر "جريفن 2024" والذي هدف الى تسليط الضوء على قضايا التمويل الأخضر وآلياته، إضافة إلى دوره في تعزيز أطر الحوار بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتطوير مبادرات التمويل الأخضر في المملكة.كما بين المحروق أن المرحلة الثانية من المشروع تمتاز بأهمية كبيرة بسبب ارتباط الأنشطة المنوي تنفيذها باستراتيجية التمويل الأخضر التي أصدرها البنك المركزي نهاية العام الماضي، وتعتبر خريطة طريق لتوجيه القطاع المالي نحو الاستدامة، مشيراً الى التعاون الدائم بين الجمعية والبنك المركزي في هذا الصدد، كما ركز في حديثه على أهمية بناء القدرات وتطوير الإمكانيات في القطاع المالي بهدف استكمال عملية التحول نحو الاستدامة، خصوصا أن الأنشطة التدريبية المقترحة في المرحلة الثانية تستهدف مجموعة من العناوين التي يعكف القطاع المصرفي على تطويرها، ومنها تقييم مخاطر المناخ والتمويل المتعلق بالمناخ، إضافة إلى إعداد تقارير الإفصاح الخاصة بمعايير الحوكمة البيئة والاجتماعية.ومن جانبه، بين السيد سيمون فلوث مدير مشروع (GAIN) أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي للبناء على منجزات المرحلة الأولى، والتي استهدفت تعزيز وترويج مفهوم التمويل الأخضر وزيادة الوعي والمعرفة به لدى البنوك العاملة في المملكة، كما أكد السيد سيمون الشراكة الدائمة مع الجمعية، وتقديم الدعم للجمعية لتعزيز دورها في مجال التمويل الأخضر وانعكاس ذلك على القطاع المصرفي الأردني.كما تحدث السيد ميرت ديديباس، المدير الإقليمي لمكتب كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الجوانب الفنية للمرحلة الثانية وتشابكها مع اهتمامات القطاع المصرفي، مشيراً إلى توافر قاعدة من الخبراء المحليين والدوليين لتنفيذ المشاريع والأنشطة المنوي تنفيذها، موضحا أن الخبراء لديهم معرفة ودراية كاملة بالسوق الأردني والاحتياجات والفجوات المحتملة.وفي نهاية اللقاء أعرب المحروق عن شكره لمشروع (GAIN) على تعاونه الدائم مع الجمعية مثمنا انطلاق المرحلة الثانية من التعاون، كما تقدم بالشكر إلى كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة على جهودها في تطوير الأدوات التنفيذية للمشروع، كما أشاد بكفاءة الطواقم الفنية العاملة على تنفيذ المشروع من فنيين وخبراء.