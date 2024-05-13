الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جمعية البنوك: 19 خريجة من برنامج " كوني على المجلس"

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خريجات من النساء اللواتي أكملن برنامج "كوني على المجلس (Get on Board)- (من المصدر)
عمان -الغد- أقامت جمعية البنوك في الأردن أول من أمس حفل تخريج 19 خريجة متميزة من النساء اللواتي أكملن برنامج "كوني على المجلس (Get on Board)".
وبالنيابة عن راعي الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، افتتح الحفل الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك معربا عن سروره بالنجاحات التي تحققها الجمعية في تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي. اضافة اعلان
وشدد المحروق خلال كلمته على الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج ودوره في تأهيل النساء لشغل مناصب إدارية متقدمة وفي مجالس الإدارة بالبنوك. 
وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن التعاون بين جمعية البنوك وشركائها المتميزين، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأمام فنتشرز، وبدعم من البنوك الأعضاء في الجمعية وتوجيهات البنك المركزي الأردني التي تستهدف زيادة نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات البنوك إلى
20 % وفي الإدارات العليا إلى 25 % بحلول عام 2024. 
وتطرق مدير عام الجمعية إلى إطلاق منصة "كلنا في المجلس (All on Board)" تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله، والتي تمثل منصة وطنية إلكترونية تضم قاعدة بيانات بالنساء المؤهلات لشغل مناصب في مجالس الإدارة. مضيفا أن المنصة تهدف إلى ربط النساء المؤهلات وذوات الخبرة مع الفرص المتاحة في مجالس الإدارة، ومبينا أن عدد النساء المقبولات على المنصة يبلغ حوالي 49، وعدد البنوك والشركات المسجلة يبلغ 17.
وقال المحروق أنه على الرغم من الخبرات الواسعة التي تمتع بها النساء، إلا أن الحاجة كبيرة لتعزيز المعرفة بأسس الحوكمة ووظائف مجلس الإدارة، وهو ما كان السبب الرئيسي في إطلاق نسخة مصغرة من برنامج "كوني على المجلس"، لتزويد المشاركات بالمعارف الأساسية المتعلقة بمجلس الإدارة والحاكمية المؤسسية. 
وشكر المحروق الخريجات على جهودهن ومثابرتهن والتزامهن بحضور البرنامج، ودعاهن للتسجيل في منصة "كلنا على المجلس" لتعزيز فرص وصولهن إلى المجالس. كما وأعرب عن امتنانه لجميع البنوك الأعضاء وشركاء الجمعية على دعمهم المتواصل وتعاونهم الفعال وشكر بنك الاتحاد على دعمه للبرنامج. 
من جانبها أعربت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، ناديا السعيد، في مداخلة لها عن مباركتها للنساء الخريجات من برنامج "كوني على المجلس"، مشيدة بالمهارات الكبيرة التي تملكها النساء في مختلف مجالات العمل. وقالت السعيد: "في بنك الاتحاد، نعتبر دعم المرأة وتمكينها للمشاركة الاقتصادية من أساسيات محاور عملنا، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذه المبادرة المهمة." 
وأضافت السعيد أن المرأة تستحوذ على 30 بالمائة من مجلس إدارة بنك الاتحاد، مؤكدة على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار داخل البنك والقطاع المصرفي بشكل عام. 
وأشارت السعيد أن البنوك بطبيعتها مؤسسات داعمة للمرأة، ونحن في بنك الاتحاد نؤمن بأهمية تطوير سياسات وقوانين تضمن مشاركة المرأة بشكل فعال في جميع الأدوار، وليس فقط في مجال العمل، ولكن أيضا في مستويات القيادة العليا. وختمت السعيد بتأكيدها على التزام بنك الاتحاد بمواصلة دعم هذه المبادرات، معبرة عن تقديرها لجهود جميع الشركاء الذين يعملون جنبا إلى جنب لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع والاقتصاد. 
بدوره أشاد الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة في الاقتصاد، وخاصة في القطاع البنكي. مبينا أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك وصلت إلى 26 بالمائة، ومؤكدا على أهمية هذا التمثيل في تعزيز الأداء والابتكار. 
وأضاف البطيخي: "نحن نرى أن المنافسة بين البنوك تساهم بشكل كبير في دعم المبادرات المؤيدة لتمكين المرأة. هذه المنافسة تخلق بيئة محفزة تسمح بتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة تعزز من قيمة ومكانة المرأة في هذا القطاع الحيوي." 
وختم البطيخي مداخلته بتهنئة النساء اللواتي تم تكريمهن في الحفل، معربا عن إعجابه بالمستوى العالي الذي وصلن إليه والنجاح الكبير الذي حققنه، وأكد على التزام البنك الأردني الكويتي بمواصلة دعم هذه المبادرات التي تعزز من تمكين المرأة في الاقتصاد والمجتمع. 
وتم خلال الحفل الاستماع لمداخلات الخريجات حول تجربتهن ومدى استفادتهن من البرنامج. وتم في نهاية الحفل توزيع الشهادات على الخريجات من قبل الجمعية وشركائها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن أمام فنتشرز. 
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