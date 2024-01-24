الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تناقش تحديات القطاع السياحي

جانب من الاجتماع الأول لمجلس القطاع السياحي -(من المصدر)
جانب من الاجتماع الأول لمجلس القطاع السياحي -(من المصدر)
 أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبيسي، أهمية تنميــة إمكانــات الأردن ليصبــح أفضــل الوجهــات الســياحية للباحثيــن عــن تجــارب عالميــة المســتوى خاصة في ظل المستجدات الإقليمية.اضافة اعلان
وجاء ذلك من خلال الاجتماع الأول لمجلس القطاع السياحي الذي عقد في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين وبحضور أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال، والمدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، وعدد من أعضاء الجمعية والعاملين في القطاع السياحي.
وأكد البلبيسي، أهمية تنشيط قطاع السياحة، حيث يعتبر إحدى الأدوات المهمة لتنشيط عجلة النمو، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ومتميزة، وجاذبة لاهتمام السياح، الأمر الذي يتطلب المضي قدما بمسيرة النمو والحفاظ على النمو القياسي الذي شهده القطاع السياحي في العام الماضي، والعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية في القطاع السياحي الأردني.
من جانبه، أكد نزال، أهمية وضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الفرص والمشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع السياحي والتفكير بأنواع سياحة جديدة تساهم بالخروج من حالة الركود في القطاع السياحي ولتفادي الأزمات التي تؤثر على القطاع السياحي، أيضاً تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام، حيث تضررت منها بشكل كلي وجزئي وخاصة في المناطق الشمالية.
وأشار نزال إلى مدى تأثر القطاع السياحي في العدوان على قطاع غزة، حيث انخفضت أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة وخاصة الأوروبية منها، كما تضرر قطاع الأدلاء والنقل السياحي ما يقارب 70 – 80 %، وتضرر المكاتب السياحية بشكل كبير، وأكد نزال، أنه حال استمرار العدوان في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في المملكة خسائر باهظة تفوق خسائر أزمة "كورونا".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تغيير آلية التعامل مع المستثمر لتحقيق نتائج أفضل

تغيير آلية التعامل مع المستثمر لتحقيق نتائج أفضل

منذ 51 دقيقة
افتتاح برنامج "كوني على المجلس" بنسخته الرابعة في جمعية البنوك

افتتاح برنامج "كوني على المجلس" بنسخته الرابعة في جمعية البنوك

منذ 54 دقيقة
منتدى الاستراتيجيات الأردني

"الإستراتيجيات":مضاعفة الجهود لاتخاذ تدابير احترازية بمواجهة المخاطر

منذ 59 دقيقة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

إجراءات حكومية لتعزيز المخزون الغذائي وضبط الأسعار

منذ1 ساعة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

“الضريبة” تدعو المكلفين لتقديم إقرارات الدخل ودفع المبالغ ‏إلكترونيا

منذ3 ساعة
عداد كهرباء

3770 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

تهجير أهل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

فلسطين الحرة: القوة العظمى للتغير..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

جروح تستصرخ الضمائر

محمود الخطاطبة |اليوم

أزمة البحر الأحمر

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

تجارب إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم

إسلاميون وأميركا!

سميح المعايطة |اليوم

أقولها بكل وضوح

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |منذ 18 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |منذ 19 دقيقة
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات |23 كانون الثاني 2024
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |22 كانون الثاني 2024
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
 