جمعية رجال الأعمال الأردنيين تناقش تحديات القطاع السياحي

اضافة اعلان

أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبيسي، أهمية تنميــة إمكانــات الأردن ليصبــح أفضــل الوجهــات الســياحية للباحثيــن عــن تجــارب عالميــة المســتوى خاصة في ظل المستجدات الإقليمية.وجاء ذلك من خلال الاجتماع الأول لمجلس القطاع السياحي الذي عقد في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين وبحضور أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال، والمدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، وعدد من أعضاء الجمعية والعاملين في القطاع السياحي.وأكد البلبيسي، أهمية تنشيط قطاع السياحة، حيث يعتبر إحدى الأدوات المهمة لتنشيط عجلة النمو، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ومتميزة، وجاذبة لاهتمام السياح، الأمر الذي يتطلب المضي قدما بمسيرة النمو والحفاظ على النمو القياسي الذي شهده القطاع السياحي في العام الماضي، والعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية في القطاع السياحي الأردني.من جانبه، أكد نزال، أهمية وضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الفرص والمشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع السياحي والتفكير بأنواع سياحة جديدة تساهم بالخروج من حالة الركود في القطاع السياحي ولتفادي الأزمات التي تؤثر على القطاع السياحي، أيضاً تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام، حيث تضررت منها بشكل كلي وجزئي وخاصة في المناطق الشمالية.وأشار نزال إلى مدى تأثر القطاع السياحي في العدوان على قطاع غزة، حيث انخفضت أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة وخاصة الأوروبية منها، كما تضرر قطاع الأدلاء والنقل السياحي ما يقارب 70 – 80 %، وتضرر المكاتب السياحية بشكل كبير، وأكد نزال، أنه حال استمرار العدوان في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في المملكة خسائر باهظة تفوق خسائر أزمة "كورونا".