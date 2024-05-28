جميع عدادات الكهرباء ذكية بنهاية 2025

رهام زيدان

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قال رئيس هيئة الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إنه سيتم استبدال جميع عدادات الكهرباء في المملكة بعدادات ذكية مع نهاية عام 2025.وأضاف السعايدة، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "طاقة متجددة.. شبكة ذكية.. تنقل أخضر"، استضافته أمس وزارة الاتصال الحكومي وبمشاركة أمينها العام د.زيد النوايسة أن نسبة الإنجاز في المشروع لغاية الآن نحو40 %، حيث تم إطلاق 3 مدن ذكية من بداية العام الحالي هي محافظة مادبا والطفيلة، ومدينة السلط فيما يبلغ إجمالي العدادات الذكية حاليا مليون عداد.وقال إن التحول للشبكة الذكية، يفيد بمنظومة آلية للفوترة، وإعادة الوصل والفصل عن بعد، وتخفيض الفاقد الكهربائي، كما يتيح للمشترك مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي والتحكم فيه.وفي مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاث الكربوني، قال إن الاستثمار في الطاقة المتجددة مجد في غالبية مناطق المملكة، مؤكدا الامتثال لقوانين البيئة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.وأشار السعايدة إلى العمل على مراجعة وتطوير التشريعات بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، كما يتم منح الرخص والتصاريح للمشاريع التي من شأنها أن تجعل من الأردن مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء.ويتم، وفقا للسعايدة، العمل على تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية بمضاعفة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي في توليد الكهرباء لتصل إلى 50 %.وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تشكل حاليا 29 % من خليط الكهرباء مقارنة مع 1 % عام2014، مضيفا "نطمح للوصول لنسبة 50 % في العام 2030 والعدد الكلي لأنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الكهربائية حوالي 75 ألف نظام بقدرة إجمالية حوالي 2745 ميجاواط، منها 621 ميجاواط طاقة رياح، وأكثر من (2000 ميجاواط) طاقة شمسية".وفي موضوع آخر، قال السعايدة إن الهيئة أوقفت السماح بتركيب عدادات شحن السيارات الكهربائية في المنازل لغايات السلامة العامة وتنظيمها لاستئنافها مستقبلاً، موضحا أن الإيقاف فقط للعمارات السكنية أمام المنازل المستقلة، لم يتم إيقافه وبإمكان أي مواطن في عمارة سكنية شبك سياراته على عداد منزله.وبين أنه توجد حاليا 67 محطة لشحن مركبات كهربائية حاصلة على رخص تشغيل، موزعة بمختلف مناطق المملكة، منها 54 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة، مع إمكانية تركيب أكثر من نقطة شحن داخل المحطة، بالإضافة إلى وجود 376 محطة حاصلة على تصريح إنشاء، وفي مرحلة الحصول على رخص التشغيل، مؤكدا أنه لن يتم أي تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية.وأشار السعايدة إلى افتتاح أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المضغوط في الأردن، من مصادر محلية من حقل الريشة الغازي. وتقدر نسبة التوفير بالقطاعات الإنتاجية بـ50 % مقارنة باستخدام الديزل و20 % مقارنة باستخدام الوقود الثقيل، مشيرا إلى أنه سيتم في وقت قريب، فتح محطات جديدة للغاز المضغوط من الريشة، من خلال مستثمرين أردنيين.وفي شأن آخر، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د.زيد النوايسة إن الأردن مستمر في دوره لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.وأشار النوايسة إلى تسيير قافلة مساعدات برية مكونة من 40 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية مع الاستمرار في تنفيذ الإنزالات الجوية.